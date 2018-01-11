Avustralya Açık'ta elemelerin ilk tur maçında Stefanie Vögele'ye 2-0 yenilen milli tenisçi İpek Soylu turnuvadan elendi.
Avustralya Açık elemelerinin ilk turunda İsviçreli Stefanie Vögele'ye 2-0 kaybeden İpek Soylu, turnuvaya veda etti.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık elemelerinin ilk turunda Melbourne Park'taki 19 numaralı kortta maça çıkan milli tenisçi, İsviçreli tenisçi Stefanie Vögele ile karşılaştı.
Yaklaşık 35 derece sıcaklıkta oynanan maçın setlerini 6-4 ve 6-2 kaybeden İpek Soylu turnuvadan elendi.
İpek Soylu, tek erkeklerde Cem İlkel ve tek kadınlarda Başak Eraydın'ın ardından turnuvaya veda eden üçüncü milli tenisçi oldu.
Avustralya Açık'ta elemelerin ilk tur maçında Stefanie Vögele'ye 2-0 yenilen milli tenisçi İpek Soylu turnuvadan elendi
Avustralya Açık'ta elemelerin ilk tur maçında Stefanie Vögele'ye 2-0 yenilen milli tenisçi İpek Soylu turnuvadan elendi.
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