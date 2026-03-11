İran 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkelerinin bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

Al Jazeera'nin aktardığı bilgilere göre; İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin bu yaz ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda yer almayacağını resmen bildirdi.

İran yönetiminin bu kararı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen sonrasında gerçekleşti. Infantino, söz konusu görüşmede İranlı futbolcuların turnuva kapsamında ABD'ye sorunsuz bir şekilde kabul edileceğine dair güvence almıştı.

BOŞALAN KONTENJAN İÇİN İKİ ADAY GÜNDEMDE

İran'ın turnuvadan çekilmesiyle birlikte gözler yeni takımın kim olacağına çevrildi. İngiltere basınına göre FIFA'nın, boşalan bu kontenjanı doldurmak üzere Asya elemelerinde mücadele eden takımlara yönelmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Birleşik Arap Emirlikleri veya Irak milli takımlarından birinin turnuvaya davet edileceği öngörülüyor.

Organizasyondaki gruplar daha önce belirlenmişti. Çekilme kararı alan İran, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile birlikte G Grubu'nda mücadele edecekti.

