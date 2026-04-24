''İran'ı atalım, İtalya'yı alalım!'' demişlerdi: İtalya "Ben olsam utanırdım" dedi, İran'dan tarihi ayar geldi: "11 gençten korkuyorlar!"

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli bir temsilcisinin, 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya'nın alınması yönündeki önerisi uluslararası spor ve siyaset kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Politico haber sitesinde yer alan habere göre, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti Priştine'de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken böyle bir ihtimale kapıları kapattı. Giorgetti, "Donald Trump’ın özel temsilcisinin bunu talep ettiğine dair haberi okudum. Bunu utanç verici buluyorum. Ben olsam utanırdım." ifadelerini kullandı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, spor dünyasında tartışma yaratan bu öneri Trump'ın özel temsilcilerinden İtalyan asıllı Paolo Zampolli'den geldi. Zampolli, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine, kısa süre önce eleme turlarında turnuvaya veda eden İtalya'nın dahil edilmesini tavsiye etti. Ancak bu fikir İtalyan makamlarında karşılık bulmuyor. İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi, İtalya'nın kupaya bu şekilde katılması önerisini "uygunsuz" olarak değerlendirdi. Artan tartışmalar üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio resmi bir açıklama yaparak, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılıp yerine İtalya'nın alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

''ABD, İRANLI 11 GENCİN SAHADAKİ VARLIĞINDAN KORKUYOR''

Kupa etrafında şekillenen iddiaların ardından İran cephesi de sessizliğini bozdu. İran’ın Roma Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden dün yayımladığı açıklamada, ABD’yi İran’ı Dünya Kupası’ndan dışlamaya çalışmakla eleştirdi. Futbolun siyasetçilere değil halka ait olduğunun altı çizilen diplomatik açıklamada, Amerika'nın bu girişiminin "İranlı 11 gencin sahadaki varlığından korkan ABD’nin ahlaki iflasını" gösterdiği ifade edildi.