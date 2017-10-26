Şarkıcı İrem Derici, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olduğu günlerde ele geçirilen sosyal medya hesabından Bursaspor ve Bursa ile ilgili paylaşılan içerikler hakkında açıklama yaptı

Şarkıcı İrem Derici'den, Bursa konseri öncesi, Twitter hesabından paylaşılan içeriklerle ilgili açıklama geldi.



Geçe aylarda sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre yoğun bakımda yatan İrem Derici'nin sosyal medya hesapları çalındı.



Çalınan sosyal medya hesabından birçok uygunsuz içerik paylaşımı yapılırken, bir kullanıcının Bursaspor ile ilgili küfürlü içeriği de paylaşıldı.



O içerikten sonra birçok Bursalı kullanıcı İrem Derici'yi eleştirmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Atatürk Stadyumu Meydanında sahne alacak olan İrem Derici'den, bu konser öncesi açıklama geldi.



Bursalı kullanıcılar tarafından sosyal medyada başlatılan '#Bursasanaağırgelirİrem' başlıklı içerik ile Bursa konserini iptal etmesi istenen İrem Derici, sosyal medya hesabında bir video paylaştı.



''ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN''



İrem Derici, "Benim yoğun bakımda yattığım dönemde, tekrar altını çiziyorum yoğun bakımda yattığım dönemde, twitter hesabım art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiş ve saçma sapan içerikler beğenilip paylaşılmış, bunlar arasında Bursaspor ile ilgili saçma sapan bir içerikte var. Benim ne futbolla ne de futbol fanatizmiyle bir alakam yok. Bursa'yı ve Bursaspor'u yaşadığım şehirden daha çok seviyorum. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun ve pazar günü konserde görüşelim" dedi./Posta