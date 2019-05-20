Milli sporcu İrem Yaman, kadınlar Dünya Tekvando Şampiyonu oldu. 62 kiloda mücadele ederek altın madalyaya ulaşan Yaman aynı zamanda ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın olarak da tarihe geçti.

Dediğini yaptı. Hayallerine bir adım daha yaklaştı. Milli Sporcu İrem Yaman, kadınlar tekvandoda rakiplerini geçerek altın madalyaya ulaştı.



Milli tekvandocu İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 62 kiloda mücadele etti. Finalde Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.



İrem, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti.



Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti.



23 yaşındaki İrem, 2015'te Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.





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