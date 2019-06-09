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İşitme engelli milliler çeyrek finalde

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

İşitme engelli milliler çeyrek finalde

Yunanistan'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip grubundaki son maçında Macaristan ile karşılaştı.

Karşılaşmadan 8-0'lık skorla galip ayrılan milliler, A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamladı. Türkiye, gruptaki ilk maçında Danimarka'yı 6-1, ikinci maçında ise İrlanda'yı 6-0'lık skorlarla yenmişti.

Milliler çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaşacak
Milli takım, çeyrek finalde turnuvaya ev sahipliği yapan Yunanistan ile eşleşti. Müsabaka, yarın saat 18.00'de oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #yunanistan
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