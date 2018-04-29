13 ilden 95 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcular, Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Türkiye Şampiyonası'nda 95 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.



Düzce Üniversitesi Spor Salonu'ndaki şampiyonada, 13 ilden 95 sporcu Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorisinde yarışıyor.



Organizasyonda dereceye giren sporcular, 2-28 Temmuz'da Slovakya'nın Trencin kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işitme engelli sporcuların çekişmeli mücadelesine ortak olduklarını söyledi.



Sporcuların sağlam iradeyle yarışmalara katıldığını kaydeden Kihtir, "Yaklaşık 10 yıldır badminton branşında yarışmalarımız sürüyor. Yakın tarihte Slovakya'da Avrupa Şampiyonamız olacak. Burada gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde dereceye giren sporcularımız Avrupa'da bizleri temsil edecek. Güzel bir şampiyona oluyor, tüm katılanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kihtir, badminton sporunun engelli-engelsiz herkesi bir araya getirdiğini vurguladı.