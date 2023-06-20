İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası Milli Takımımız zafer yazdı

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, klasman maçında karşılaştığı Kenya'yı 73-32 yendi.

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası Milli Takımımız zafer yazdı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek finalde Yunanistan'a 57-44 yenilen milliler, klasman maçında Kenya karşılaştı. Milli takım rakibini 73-32 mağlup etti.

Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kadın Milli Takımı, ilk maçında İtalya'ya yenilmiş, ardından Kenya'yı 76-27, Litvanya'yı da 40-37 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Ay yıldızlılar 5'incilik maçında 23 Haziran'da Polonya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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