İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası Milli Takımımız zafer yazdı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek finalde Yunanistan'a 57-44 yenilen milliler, klasman maçında Kenya karşılaştı. Milli takım rakibini 73-32 mağlup etti.

Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kadın Milli Takımı, ilk maçında İtalya'ya yenilmiş, ardından Kenya'yı 76-27, Litvanya'yı da 40-37 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Ay yıldızlılar 5'incilik maçında 23 Haziran'da Polonya ile karşılaşacak.