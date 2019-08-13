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İskenderun Körfezi'nde yunuslar teknelerle yarıştı

İskenderun Körfezi'nde yunusların teknelerle yarışı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İskenderun Körfezi'nde yunuslar teknelerle yarıştı
İskenderun Körfezi'nde yunusların teknelerle yarışı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Araştırma Gemisi'nin çevresinde toplanan yunuslar, körfezdeki gemi ve teknelerle yarışmaya başladı.

Bir süre gemi ve tekneleri geçmek için mücadele eden yunuslar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Balıkçılar, bu anları cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: AA
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