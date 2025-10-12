İskoçya-Belarus maçı bu akşam! Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Grup C’nin 8. haftasında oynanacak olan İskoçya - Belarus maçı, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşma Türkiye’den EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Teknik direktör Steve Clarke yönetimindeki İskoçya, grupta çıktığı üç maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Danimarka ile zirveyi paylaşan Clarke’ın öğrencileri, Belarus karşısında kazanarak liderliği ele geçirmek istiyor.

Son 5 maçında sadece 1 yenilgi alan İskoçya, son olarak Yunanistan’ı 3-1 mağlup etmişti. Daha önce Belarus’u deplasmanda 2-0’lık skorla geçen İskoçlar, taraftarı önünde bir kez daha zafer peşinde.

İskoçya sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak. Kalede A. Gunn görev yaparken, savunma hattında Ralston, Hendry, McKenna ve kaptan Robertson yer alıyor. Orta sahada McLean ve Gilmour, hücumda ise McTominay, McGinn ve genç yetenek Doak oynayacak. Forvet hattında takımın gol umudu Che Adams forma giyecek.

BELARUS'TA ZOR GÜNLER

Rakip Belarus ise teknik direktör Carlos Alos yönetiminde zor bir dönemden geçiyor. Grup C’de oynadığı 3 maçın tamamını kaybeden Belarus, henüz puanla tanışamadı. Son maçında Danimarka karşısında 6-0’lık ağır bir yenilgi alan ekip, bu kez sürpriz peşinde.

Konuk ekip sahaya 4-4-1-1 sistemiyle çıkacak. Kalede Lapoukhov, savunmada Pigas, Parkhomenko, Martynovich (kaptan) ve Zabelin görev yapacak. Orta alanda Ngome ve Yablonski gibi isimler öne çıkarken, ileri uçta Gromyko ve tek forvet olarak Barkovskiy mücadele edecek.

Mücadelenin hakemliğini Romanya Futbol Federasyonu’ndan M. Barbu üstlenecek. Yardımcı hakemler M. Grigoriu ve G. Neacşu, dördüncü hakem ise O. Hategan olacak. VAR odasında ise A. Costreie görev yapacak.

Grup C’de Danimarka ve İskoçya 7 puanla zirvede yer alırken, Yunanistan 3 puanla üçüncü, Belarus ise 0 puanla son sırada bulunuyor.