Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, "Fenerbahçe büyük bir camia ve bir an önce toparlanacaklarını düşünüyorum." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, Fenerbahçe Kulübü tarafından meslektaşı Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini burada gazetecilerden öğrendi.



Fenerbahçe'yi 2014-2015 sezonunda çalıştıran Kartal, göreve tekrar çağrılması durumunda tepkisinin sorulması üzerine, "Bu soruya cevap vermem çok zor. MKE Ankaragücü'nün sözleşmeli hocasıyım. Şu an böyle bir şey düşünmedim. Böyle bir soruya cevap vermem sağlıklı olmaz." ifadelerini kullandı.



Profesyonel bir iş yaptığını aktaran Kartal, "Futbolda yarının ne getireceği belli olmaz. Bazı antrenörler 3 sefer ayrılıp 5 sefer geliyorlar. Milli takımdan ayrılıp, geri dönüyorlar. Ben de bu ülkenin evladı olarak bir teknik direktörüm ama pozisyon ve şartlar önemli. Uygun şartlar oluşursa, neden olmasın. Fenerbahçe'nin bu durumda olacağını, sezon başı hiçbir şekilde tahmin etmezdim. Sonrasıyla ilgili konuşmak istemem. Bu Fenerbahçe'nin iç sorunu. Fenerbahçe büyük bir camia ve bir an önce toparlanacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



MKE Ankaragücü taraftarlarına destekleri için teşekkür eden Kartal, şunları kaydetti:

"Ben rol yapan bir adam değilim. Fenerbahçe taraftarlarına da bizim taraftarlarımız kadar çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir sevgi gösterisinde bulundular. Futbolcuk, antrenörlük ve teknik direktörlük hayatımın büyük bölümü bu kulüpte geçti. Unutulmaması ve unutturulmaması gereken süreçler yaşadım burada. 3 Temmuz'u yaşadım. Bu büyük çınarı ayakta tutan birkaç insandan biriydim. Ardından kurşunlandık. Sonuçta şerefimizle, namusumuzla bu kulübü ayakta tuttuk. Biz de kendi yolumuza gittik. Anadolu'nun çeşitli kulüplerine ekmek parası için, kariyerimiz için gidiyoruz. Bu kulüpte çok güzel ve acılı günlerimiz geçti. Kötü günler geride kaldı. Şu an iyi bir duruma değiller ama kısa sürede toparlanırlar."



Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde tüm istatistiklerde takımını birinci sıraya taşıdığını ancak ligi ikinci bitirdiklerini anlatan Kartal, "5 yıl içinde benim bu istatistiklerimi yakalayan kimse olmadı. O dönem son vuruşumuz eksikti. İyi bir golcümüz yoktu. Devre arası kulüp başkanı, 'Zor durumdayız.' dedi. Ekonomik şartlardan dolayı alamadık. Bütün istatistiklerde birinciydik. Demek ki futbol oynatabiliyoruz. Ben futbolu çirkinleştiren tarafta değilim." değerlendirmesinde bulundu.



İsmail Kartal, maçla ilgili olarak, "Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını, bir ve iki numaralı seçeneklerini biliyorduk. Bu seçeneklere bağlı futbol oynadıklarını biliyorduk. Analizlerimizi yaptık. Avrupa'da maç yaptıkları için, 60. dakikadan sonra yorulacaklarını biliyorduk. Fenerbahçe'de 40. dakikadan ve 60 ile 70. dakikalardan sonra 3-4 kişinin oyundan düştüğünü analiz ettik. Planlarımızı yaptık ve çok iyi uyguladık." şeklinde görüş belirtti.



Sakatlanan oyuncularından Alihan Kubalas'ın kasığında yırtık olduğunu aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bunu başarırsak, kulübün önü açılacak. Bunun için ligde kalmamız lazım. Güzel ve rahat bir sezon geçirmek istiyoruz. Adım adım önümüze hedefler koyacağız. Tek hedefimiz, başarılı bir şekilde, sıkıntıya girmede bir sezon geçirmek."