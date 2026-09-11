İsmail Kartal istifa etti, Aziz Yıldırım "Görevde kalacak" dedi! İşte şok gecenin perde arkası

Basın toplantısında soru almadan "Bu akşam itibarıyla görevimden istifa ediyorum" diyerek salondan ayrılan deneyimli çalıştırıcının hemen ardından kameraların karşısına geçen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise istifayı tanımadıklarını ve Kartal'ın görevinin başında olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli camiayı sarsan gecenin perde arkasında ise derbi mağlubiyeti, tribün tepkileri ve kulis iddialarının yer aldığı ortaya çıktı.

BASIN TOPLANTISINDA ŞOK AÇIKLAMA: "BİR DAHA DÖNMEMEK ÜZERE BIRAKIYORUM"

Roma karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından basın odasına giren İsmail Kartal, herkesi şoke eden şu ifadeleri kullandı:

"3 aydır buradayım. Sezon başından bu yana oyuncularımla yaptığım kamplar, çalışmalar geride kaldı. Başkanımız ve yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı oldu. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla oyuncularımı tebrik ediyor ve görevimden istifa ediyorum."

Deneyimli teknik adamın ayrılık kararını "bir daha dönmemek üzere" diyerek kesin bir dille aldığı ifade edildi.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'DAN ANINDA MÜDAHALE: "GÖREVİNİN BAŞINDA"

Kartal'ın istifasını canlı yayında öğrenen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım derhal mikrofonların başına geçerek karara set çekti:

Kartal'ın maç sırasında tribünlerden atılan yabancı maddelere tepkili olduğunu belirten Yıldırım, "İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar bu akşam! Ondan dolayı çok üzüntülü, asıl sebep bu. 'Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız' dedik ve kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Biz yönetimiz, arkasındayız. Görevinin başındadır" açıklamasında bulundu.

İSTİFAYA GÖTÜREN SÜRECİN PERDE ARKASI: DERBİ, HOCA ARAYIŞI VE ŞİKAYETLER

65 yaşındaki çalıştırıcıyı tarihi Roma maçı sonrası istifa noktasına taşıyan krizin şifreleri netleşti:

Derbi Sonrası Karar: Kartal'ın istifa kararını aslında Kadıköy'de 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından aldığı, ancak takımı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kaosa sürüklememek adına Roma mücadelesinin sonunu beklediği öğrenildi.

Yönetimin Hoca Arayışı İddiası: Yönetim kanadından bazı isimlerin yeni teknik direktör arayışına girdiğine dair basına sızan kulislerin İsmail Kartal'ı derinden yaraladığı ve "Yönetimin önünü açıyorum" mesajı verdiği öne sürüldü.

Futbolcularla Yaşanan Gerilim: Beşiktaş mağlubiyeti sonrası bazı futbolcuların Başkan Aziz Yıldırım ile yemekte bir araya gelerek Kartal'ın taktik tercihlerinden dert yandığı iddiaları bardağı taşıran son damla oldu.

ŞİMDİ NE OLACAK? GÖREVE DEVAM MI, KUYT FORMÜLÜ MÜ?

Sarı-lacivertli kulüpteki krizin çözümü için gece boyunca yoğun telefon trafiği yaşandı:

Başkan Aziz Yıldırım'ın gece yarısı yaptığı ikna görüşmelerinin olumlu sonuç verdiği ve İsmail Kartal'ın görevine devam etmeye ikna olduğu iddia edildi.

Kartal'ın kararında direnmesi halinde, pazartesi günkü Gaziantep FK karşılaşmasında takımın başında Dirk Kuyt yer alacak ve yönetim milli arada yeni teknik direktörünü belirleyecek.