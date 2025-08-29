İspanya teknik direktöründen dikkat çeken yorum: “Türkiye değil, Bulgaristan korkutuyor!”

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 4 Eylül’de Sofya’da Bulgaristan ve 7 Eylül’de Konya’da Türkiye ile oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçları öncesinde 23 kişilik kadroyu duyurduğu basın toplantısında, karşılaşmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AA muhabirinin sorusuna yanıt veren De la Fuente, “Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor. Bu eminim başlık olacaktır! Elbette ki beni çok endişelendiriyor ama Türkiye'den daha çok Bulgaristan maçı beni endişelendiriyor” dedi.

Teknik adam, endişesinin nedenini şu sözlerle açıkladı: “Bulgaristan'ın ilk maç olmasından dolayı futbolcularının tüm gücünü göstermesi ve çok iyi motive olması gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında Türkiye'yi düşüneceğiz. Eminim ki çok zor olacak. Türkiye gerçekten zorlu, önemli bir rakip. Kendini çok geliştirdi. Çok iyi bir teknik direktörü ve çok iyi futbolcuları var. Ama ilk önce Bulgaristan'ı geçmemiz gerek. Ondan ilk odaklandığımız maç Bulgaristan.”

“ARDA GÜLER’İ KUTLARIM”

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler’e de özel bir parantez açan De la Fuente, “Arda Güler'i kutlarım. Burada Real Madrid forması ile La Liga'da izliyoruz. Ortada, kanatlarda, ceza sahasına yakın, her yerde oynayabilme kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Büyük bir futbolcu ama Türkiye çok güçlü ve pozitif anlamda çok saldırgan” değerlendirmesinde bulundu.

“KONYA KARARINA SAYGI DUYUYORUZ”

Toplantıda İspanyol bir gazetecinin sorduğu “Türkiye neden maçı İstanbul yerine daha çok Müslüman bir kent olarak bilinen Konya’da oynamak istedi?” sorusuna da değinen İspanyol teknik adam, bu soruya diplomatik bir yanıt vererek, “Herkes kendisine göre, istediği tercihi yaparak maç yerini belirlemekte özgür. Bizim futbolcularımız her yerde en üst düzeyde oynayabilecek çok fazla tecrübeye sahip” ifadelerini kullandı.

De la Fuente, konuşmasının sonunda İspanyol basınına da çağrıda bulundu. “Sizden ricam Milli Takımı farklı görmeniz” diyen tecrübeli teknik adam, “Buraya kulüp futbolcuları gelmiyor. Burası İspanya Milli Takımı. İspanyol. Önemli olan ülkeyi, formayı, armayı savunmak” ifadeleriyle, milli takımın kimliğine ve sorumluluğuna vurgu yaptı.

İspanya Milli Takımı, zorlu grup sürecinde Eylül ayında arka arkaya iki kritik deplasman maçına çıkacak. Teknik direktörün önceliği ilk rakip Bulgaristan olsa da, Türkiye maçının atmosferi ve zorluğu şimdiden gündemi belirlemeye başladı.