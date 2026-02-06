İspanya "Türk mücevheri"ni konuşuyor: Arda Güler Real Madrid'de 1 numara!
İspanyol devi Real Madrid'de tüm futbolculara uygulanan zorlu fizyolojik testlerin sonuçları çıktı. Milli yıldız Arda Güler, ortaya koyduğu performansla takımın fiziksel olarak en güçlü ismi oldu.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, saha içindeki yeteneklerinin yanı sıra fiziksel gelişimiyle de gündeme oturdu.
Kulüpte sezon içi fizyolojik değerlendirmeler kapsamında tüm kadroya uygulanan ve oyuncuların sınırlarını zorlayan "Maske Testi" (VO2 Max ve efor testi) sonuçlandı.
İspanyol basınından Marca'nın aktardığı bilgilere göre; test sonuçlarında Arda Güler, takım arkadaşlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.
Genç futbolcu; aerobik performans, solunum verimliliği ve efor kapasitesi başlıklarında en yüksek değerlere ulaşarak 1 numara oldu.
Real Madrid sağlık heyeti, Arda Güler’in sergilediği bu beklenmedik fiziksel kapasite karşısında şaşkınlık yaşadı. Yapılan analizlerde, milli yıldızın yalnızca teknik kapasitesiyle değil, fiziksel dayanıklılığıyla da elit seviyeye ulaştığı raporlandı.
"TÜRK MÜCEVHERİ FARK YARATIYOR"
Teknik heyetin de Arda’nın mevcut form durumundan oldukça memnun olduğu belirtildi. İspanyol basınında yer alan analizlerde Arda Güler için, "Türk mücevheri sadece sol ayağındaki büyüyle değil, elit seviyeye ulaşan fiziksel gücü ve dayanıklılığıyla da fark yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.
Fiziksel gelişimini istatistiklerine de yansıtan Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 34 maçta 3 gol atarken, 12 asistlik katkı sağladı.