İspanya "Türk mücevheri"ni konuşuyor: Arda Güler Real Madrid'de 1 numara!

"TÜRK MÜCEVHERİ FARK YARATIYOR"

Teknik heyetin de Arda’nın mevcut form durumundan oldukça memnun olduğu belirtildi. İspanyol basınında yer alan analizlerde Arda Güler için, "Türk mücevheri sadece sol ayağındaki büyüyle değil, elit seviyeye ulaşan fiziksel gücü ve dayanıklılığıyla da fark yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.