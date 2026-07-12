İspanya'da İstiklal Marşımızı dinletti! Mete Gazoz Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Türk okçuluğunun dünyadaki gururu, Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İspanya'da İstiklal Marşımızı dinletti! Mete Gazoz Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
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İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında fırtına gibi esen milli okçu, finalde İtalyan rakibini adeta sahadan silerek altın madalyanın sahibi oldu. Klasik yay erkekler kategorisinde sergilediği kusursuz performansla zirveye kurulan Gazoz, Türkiye'ye büyük bir gurur daha yaşattı.

MADRİD'DE MUHTEŞEM FİNAL: İTALYAN RAKİBİNE SET VERMEDİ

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisi final müsabakasında İtalyanların dünyaca ünlü güçlü okçusu Mauro Nespoli ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonunu kaybetmeyen ve hedefi tam on ikiden vuran milli sporcu, rakibine hamle şansı tanımadı.

6-0'LIK NET SKORLA GELEN ŞAMPİYONLUK

Nefes kesen final mücadelesinde setlerde üstünlüğünü erken kuran Mete Gazoz; rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik net set skorlarıyla geçerek durumu 6-0'a getirdi. Bu sonuçla Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını namağlup şampiyon olarak tamamlayan Gazoz, podyumun en üst basamağına çıkarak altın madalyayı boynuna taktı ve Madrid'de İstiklal Marşımızı coşkuyla dinletti. Milli okçunun bu başarısı, önümüzdeki uluslararası büyük turnuvalar öncesinde form grafiğinin zirvesinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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