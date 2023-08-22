İspanya'da kadın milli futbolculara üstün liyakat nişanı verilecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, FIFA Kadınlar Dünya Şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'na Kraliyet Spor Üstün Liyakat Nişanı verileceğini açıkladı.İşte detaylar...

İspanya'da kadın milli futbolculara üstün liyakat nişanı verilecek
İspanya'da kadın milli futbolculara üstün liyakat nişanı verilecek
Son Güncelleme:

Sanchez, Madrid'deki başbakanlık konutunda (Moncloa) İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nı kabul etti. Elde edilen başarının ülkede kadın futbolu ve sporu adına yaşanacak pek çok güzel şeyin başlangıcı olacağını vurgulayan Sanchez, "İspanya'da kadın futbolunun ve kadın sporunun geleceği parlak. Size söyleyebileceğimiz tek şey İspanya'nın sizinle gurur duyduğudur." dedi.

Trabzonspor'da hedef NsameTrabzonspor'da hedef NsameSpor

Sporda sosyal haklar ve ekonomik durum başta olmak üzere kadın-erkek eşitliğine dair çok önemli şeyler yaptıklarını, bunun meyvesini de dünya şampiyonu olarak aldıklarını aktaran İspanya Başbakanı, "Eşitlik, sporda olması gereken bir şey. Daha yapacak çok işimiz var ama iyi yoldayız." şeklinde konuştu.

Sanchez, İspanya hükümetinin, milli bir sporcunun alabileceği en yüksek unvan olan Kraliyet Spor Üstün Liyakat Nişanı'nı İspanya Kadın Futbol Takımı'na vereceğini duyurdu.

 İspanya'da kadın milli futbolculara üstün liyakat nişanı verilecek - Resim : 2


FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI RUBİALES'İN İSTİFASI İSTENİYOR

Diğer yandan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in Dünya Kupası'nda madalya töreni sırasında İspanya kadın milli futbolculardan Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Rubiales, Hermoso'yu dudağından öperek hata yaptığını kabul ederek özür dilese de İspanya'da bazı bakanlar, siyasetçiler ve sivil toplum örgütleri tarafından sert bir şekilde eleştirilerek, istifası isteniyor.

İspanya Başbakanı Sanchez'in bugünkü kabul sırasında Rubiales ile selamlaşmasını kısa ve mesafeli bir şekilde yapması dikkati çekti.

Galatasaray, Molde maçının kamp kadrosunu açıkladıGalatasaray, Molde maçının kamp kadrosunu açıkladıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
22 Ağustos gününe altın fiyatları nasıl başladı? Kura göre altın fiyatları...
22 Ağustos gününe altın fiyatları nasıl başladı? Kura göre altın fiyatları...
Beşiktaş,F.Bahçe.G.Saray,A.Demirspor maçları ertelenebilir!
Beşiktaş,F.Bahçe.G.Saray,A.Demirspor maçları ertelenebilir!
22 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
22 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Türkiye ve Batı Arasında Ukrayna Krizi! Kim Haklı? Kim Haksız? - Yakup Aslan - Ulusal Kanal Türkiye ve Batı Arasında Ukrayna Krizi! Kim Haklı? Kim Haksız? - Yakup Aslan - Ulusal Kanal Galatasaray Norveç'te avantaj arayacak Galatasaray Norveç'te avantaj arayacak