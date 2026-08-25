İspanya’da Türk bayrağını dalgalandırdı! Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan dünya üçüncüsü oldu

Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Olimpik Kadro Sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası'nda uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Muhammed Emir Kurtulan, U19 Erkek Takım kategorisinde Arda Meriç ile birlikte gösterdiği başarılı performansla Erkek Bayrak yarışında dünya üçüncüsü oldu.

DAHA ÖNCE AVRUPA ŞAMPİYONLUKLARI DA VARDI

Daha önce Avrupa şampiyonlukları da bulunan başarılı sporcu, Dünya Şampiyonası'nı da es geçmeyerek Bursa'ya bronz madalya gururu yaşattı.

Farklı kategorilerde mücadelelere sahne olan Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası, 28 Ağustos'ta sona erecek.