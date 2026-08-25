İspanya’da Türk bayrağını dalgalandırdı! Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan dünya üçüncüsü oldu

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, İspanya'da düzenlenen Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İspanya’da Türk bayrağını dalgalandırdı! Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan dünya üçüncüsü oldu
Yayınlanma:

Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Olimpik Kadro Sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası'nda uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Muhammed Emir Kurtulan, U19 Erkek Takım kategorisinde Arda Meriç ile birlikte gösterdiği başarılı performansla Erkek Bayrak yarışında dünya üçüncüsü oldu.

İspanya’da Türk bayrağını dalgalandırdı! Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan dünya üçüncüsü oldu - Resim : 1

DAHA ÖNCE AVRUPA ŞAMPİYONLUKLARI DA VARDI

Daha önce Avrupa şampiyonlukları da bulunan başarılı sporcu, Dünya Şampiyonası'nı da es geçmeyerek Bursa'ya bronz madalya gururu yaşattı.

Farklı kategorilerde mücadelelere sahne olan Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası, 28 Ağustos'ta sona erecek.

Tatilciler dikkat! Alarm verildi, denize girişler yasaklandıTatilciler dikkat! Alarm verildi, denize girişler yasaklandıYurt
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'yüzde 25 zam sınırı' resti! Rektörlere resmi mektup gittiYÖK'ten vakıf üniversitelerine 'yüzde 25 zam sınırı' resti! Rektörlere resmi mektup gittiEğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa bronz madalya
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Aile şirketi gibi çalışan çete 30 kişiyi 25 milyon lira dolandırdı
26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor
Marmara Denizi'nden ezber bozan deprem araştırması!
16'sı kırmızı bültenle aranan 60 firari suçlu Türkiye'ye getirildi
Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar!
ATM'ler artık bu tutarları vermeyecek
Sosyal medya fenomeni dahil 4 şüpheli tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş davasında karar
71 ilde uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 7 il için sağanak, 2 il için fırtına uyarısı! İşte 25 Ağustos Salı il il hava durumu Meteoroloji'den 7 il için sağanak, 2 il için fırtına uyarısı! İşte 25 Ağustos Salı il il hava durumu
Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum
26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor
7 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Benzine zam pompaya yansıdı! 25 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi Benzine zam pompaya yansıdı! 25 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi