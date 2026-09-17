İspanya'nın dev kulüpleri İstanbul'a geliyor! 2027 İspanya Süper Kupası Finali RAMS Park'ta

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katıldı.

Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlara ev sahipliği yapan kulüplerin başkanları da salonda yerini aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek toplantıyı yakından takip etti.

ÖZBEK: "İSTANBUL'A KATKISI ÇOK BÜYÜK OLACAK"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, final maçının RAMS Park'ta oynanacağını hatırlattı. Özbek'in konuya ilişkin sözleri şöyle oldu: "Çok güzel bir organizasyon olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İspanya Süper Kupası, İspanya'nın 4 büyük takımının iştirak ettiği maçlarla oynanacak ve final maçı bizim stadımızda olacak. Güzel bir organizasyon. İstanbul'a katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Turizm anlamında da birçok seyirci İstanbul'u görme şansı bulacak."

BARCELONA MAÇINA DA DEĞİNDİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya Süper Kupası katılımcılarından Barcelona'yı konuk edeceğinin hatırlatılması üzerine Özbek, bu maça dair de değerlendirmede bulundu. Özbek, "Barcelona maçına hazırlanıyoruz. Gayet güzel bir maç olacak. Herkesi seyre davet ediyorum." dedi.

TURNUVA PROGRAMI BELLİ OLDU

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Organizasyona Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad katılacak.

Turnuvanın yarı final eşleşmeleri de netleşti. Real Madrid ile Real Sociedad finale yükselmek için karşı karşıya gelirken, Barcelona ile Atletico Madrid de aynı hak için mücadele edecek.

Barcelona-Atletico Madrid yarı final maçı 2 Şubat'ta Chobani Stadı'nda oynanacak. Real Madrid-Real Sociedad yarı finali ise bir gün sonra, 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek. Turnuva, 6 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak final maçıyla sona erecek ve şampiyon burada belli olacak.