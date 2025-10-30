İspanyol basını duyurdu: Barcelona, Galatasaray'ın süperstarı için devrede!
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarındaki performansıyla Avrupa devlerini peşine takarken, İspanyol devi Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin yerine golcü oyuncuyu listesine aldığı iddia edildi.
Galatasaray formasıyla Liverpool ve Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyetlerde kilit bir rol üstlenen Victor Osimhen, Avrupa futbolunun en iyi forvetlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Bu performansı, İspanyol devi Barcelona'nın da dikkatini çekti ve Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı için harekete geçildiği belirtildi.
'LEWANDOWSKI'NİN NASIL DÖNECEĞİ BİLİNMİYOR'
Ne söylendi? Robert Lewandowski ile yollarını ayırmayı değerlendiren Barcelona'nın, Nijeryalı yıldızın performansını yakından takip ettiği iddiaları gündeme gelmişti.
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Mundo Deportivo'dan İspanyol gazeteci Gabriel Sans, bu transfer haberine ilişkin çarpıcı sözler sarf etti.
Gabriel Sans, Osimhen'in Barcelona'ya transfer ihtimaliyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"'Barselona, çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandoski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var, nasıl döner bilinmiyor. Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barseola'nın istediği bir oyuncu.'"
'OSIMHEN GOL VE BAŞARI DEMEK'
Sans, Nijeryalı golcü için "'Osimhen gol ve başarı demek'" nitelemesini yaptı. Durumun kesinliğine vurgu yapan Sans, "'Bu kesin; ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşma oldu ne de müzakere.
Kesin olarak Osimhen bugün Barselona'nın transfer listesinde, ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir. Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Osimhen gol ve başarı demek. Evet... Barselona onu çok yakından takip ediyor.'" şeklinde konuştu.
KENAN YILDIZ SÖZLERİ
Katalan ekibinin transferini arzu ettiği oyunculardan bir tanesinin de Kenan Yıldız olduğunu belirten Gabriel Sans, ekonomik duruma dikkat çekti:
'Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu; ancak şu anda Barselona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarını yapmaya izin vermiyor. Bunun için bazı projeler üretiyorlar. Ama hem Osimhen hem de Kenan Yıldız için şu anki bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Finansal duruma bakmak gerekir. Ama Barselona, her zaman Türk Ligi'ndeki gelişmeler ve oyunculara dikkât kesiliyor'" diye konuştu.