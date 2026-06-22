İspanyol basını duyurdu: Galatasaray'ın eski yıldızı Inaki Pena'nın yeni adresi belli oldu

Bir dönem Galatasaray kalesini de koruyan İspanyol kaleci Iñaki Peña, Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
İspanyol basını duyurdu: Galatasaray'ın eski yıldızı Inaki Pena'nın yeni adresi belli oldu - Resim: 1

İspanyol spor basınının önde gelen mecralarından AS, transfer pazarında hızlanan hareketliliği okuyucularıyla paylaştı.

1 7
İspanyol basını duyurdu: Galatasaray'ın eski yıldızı Inaki Pena'nın yeni adresi belli oldu - Resim: 2

Yeni sezon öncesinde iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Panathinaikos, uzun süredir kalesini sağlama almak adına yürüttüğü transfer operasyonunu başarıyla tamamladı.

2 7
İspanyol basını duyurdu: Galatasaray'ın eski yıldızı Inaki Pena'nın yeni adresi belli oldu - Resim: 3

Atina temsilcisi ile yetenekli eldiven arasında yapılan son görüşmelerin ardından her konuda tam mutabakat sağlandı.

3 7
İspanyol basını duyurdu: Galatasaray'ın eski yıldızı Inaki Pena'nın yeni adresi belli oldu - Resim: 4

Bonservisi İspanyol devi Barcelona'nın elinde bulunan ve son olarak kiralık sözleşmesiyle Elche forması terleten oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

4 7
İspanyol basını duyurdu: Galatasaray'ın eski yıldızı Inaki Pena'nın yeni adresi belli oldu - Resim: 5

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da bir dönem kiralık olarak görev yapan tecrübeli file bekçisi, futbola artık Yunanistan Ligi'nde devam edecek.

5 7
İspanyol basını duyurdu: Galatasaray'ın eski yıldızı Inaki Pena'nın yeni adresi belli oldu - Resim: 6

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

27 yaşındaki başarılı kaleci, transferin önündeki resmi prosedürlerin tamamlanması amacıyla bugün Panathinaikos kulüp doktorlarının gözetimi altında kapsamlı sağlık kontrollerinden geçiyor.

6 7
İspanyol basını duyurdu: Galatasaray'ın eski yıldızı Inaki Pena'nın yeni adresi belli oldu - Resim: 7

Tıbbi testlerin sorunsuz atlatılmasının hemen ardından masaya oturulacak ve kaleci ile 3+1 yıllık sözleşme resmi olarak imzalanacak.

7 7
barcelona yunanistan transfer