İspanyol basını duyurdu: Galatasaray'ın eski yıldızı Inaki Pena'nın yeni adresi belli oldu
Bir dönem Galatasaray kalesini de koruyan İspanyol kaleci Iñaki Peña, Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaştı.
İspanyol spor basınının önde gelen mecralarından AS, transfer pazarında hızlanan hareketliliği okuyucularıyla paylaştı.
Yeni sezon öncesinde iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Panathinaikos, uzun süredir kalesini sağlama almak adına yürüttüğü transfer operasyonunu başarıyla tamamladı.
Atina temsilcisi ile yetenekli eldiven arasında yapılan son görüşmelerin ardından her konuda tam mutabakat sağlandı.
Bonservisi İspanyol devi Barcelona'nın elinde bulunan ve son olarak kiralık sözleşmesiyle Elche forması terleten oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da bir dönem kiralık olarak görev yapan tecrübeli file bekçisi, futbola artık Yunanistan Ligi'nde devam edecek.
SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU
27 yaşındaki başarılı kaleci, transferin önündeki resmi prosedürlerin tamamlanması amacıyla bugün Panathinaikos kulüp doktorlarının gözetimi altında kapsamlı sağlık kontrollerinden geçiyor.
Tıbbi testlerin sorunsuz atlatılmasının hemen ardından masaya oturulacak ve kaleci ile 3+1 yıllık sözleşme resmi olarak imzalanacak.