İspanyol basını duyurdu! Salah Galatasaray yolunda mı? Aslan rekor teklif sunuyor!
Victor Osimhen transferiyle Avrupa'nın manşetlerini altüst eden Galatasaray, şimdi de futbol gezegenini yerinden oynatacak bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool’un efsane yıldızı Mohamed Salah’ı kadroya katmak için hazırlanıyor.
Galatasaray camiasını heyecanlandıran iddia İspanya’dan geldi. Fichajes’in haberine göre sarı-kırmızılılar, Salah’ın Liverpool’daki belirsiz geleceğini fırsata çevirerek dünya futbolunun en büyük imzalarından birine hazırlanıyor.
Avrupa transfer piyasasının güvenilir kaynakları, Galatasaray’ın girişimlerinde son derece ciddi olduğunu aktarırken, Salah’ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Türkiye seçeneğini hiç de uzak görmediği ileri sürüldü.
REKOR ÜCRET HAZIR: YILLIK 17–19 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı yönetimin, Salah'ı ikna etmek için hazırladığı mali paketin detayları da netleşmeye başladı.
Galatasaray'ın, 33 yaşındaki yıldız oyuncuya yıllık 17 ile 19 milyon Euro arasında değişen rekor bir maaş teklif etmeyi planladığı belirtildi.
LIVERPOOL'DA "ARNE SLOT" KRİZİ
Mohamed Salah'ın Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, takım içindeki son gelişmeler ayrılık ihtimalini güçlendirdi.
İngiliz basınında yer alan raporlara göre; Mısırlı yıldız, teknik direktör Arne Slot'un oyun sisteminde rolünün azalmasından ve son maçlarda yedek kulübesine çekilmesinden büyük rahatsızlık duyuyor.
Salah'ın, forma şansı bulamaması ve teknik heyetle yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle Ocak ayında veya sezon sonunda Anfield'dan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğü vurgulandı.
DEV OPERASYONUN FİNANS PLANI
Galatasaray Yönetimi, bu devasa maliyeti karşılamak için Victor Osimhen transferinde olduğu gibi sponsorluk formülünü devreye sokacak.
Yönetimin, Salah'ın maaşının önemli bir kısmını güçlü sponsorların desteğiyle karşılamayı planladığı öğrenildi.
Ayrıca, takımda yüksek maaş alan bazı isimlerle yolların ayrılması ve buradan elde edilecek bütçenin de Salah transferine aktarılması, masadaki en güçlü senaryolar arasında yer alıyor.
EN BÜYÜK RAKİP: SUUDİ ARABİSTAN
Transferdeki en büyük engel ise Suudi Arabistan kulüpleri. Salah için daha önce de astronomik teklifler yapan Suudi Pro Ligi ekiplerinin, oyuncunun Liverpool'daki mutsuzluğunu fırsat bilerek yeniden devreye girmesi bekleniyor.
Ancak Galatasaray'ın, oyuncuya Avrupa'da rekabetçi bir ortamda kalma ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele etme vizyonu sunarak bu yarışta öne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.