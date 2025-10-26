İspanyol basını manşetten verdi! İşte Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı o hareket

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Juventus'u Bellingham'ın attığı golle mağlup ederken, mücadelenin en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu.

Ortaya koyduğu müthiş performansla istatistiklerde zirveye tırmanan milli yıldız, 'maçın oyuncusu' seçildi. Ancak, arda güler'in karşılaşma sonrasında sosyal medyada yayılan bir videosu, elde ettiği en az performansı kadar gündem yarattı.

İspanyol basını, bu haberi "Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı ama televizyonda gösterilmeyen hareket" başlığı kullanarak manşetine taşıdı.

POLİS MEMURU İLE DE TOKALAŞTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç futbolcunun oyundan çıktıktan sonra takım arkadaşları ve teknik ekiple tek tek tokalaştığı anlar yer aldı.

Devamında Arda Güler, yedek kulübesinin en sonunda oturan iki polis memuruna da elini uzatarak onlarla da tokalaştı.

Bu samimi davranış, İspanya'da büyük bir yankı uyandırdı. Sosyal medyada kısa süre içinde binlerce kez paylaşılan bu görüntüler, Arda'nın hem saha içindeki yeteneği hem de saha dışındaki karakteriyle fark yarattığını bir kez daha gözler önüne serdi.