İspanyol basını manşetten verdi! İşte Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı o hareket

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, sergilediği bir hareketle el clasico öncesinde İspanya'da yine gündeme oturmayı başardı. İşte o olayın detayları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İspanyol basını manşetten verdi! İşte Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı o hareket
Yayınlanma: Güncellenme:

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Juventus'u Bellingham'ın attığı golle mağlup ederken, mücadelenin en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu.

Ortaya koyduğu müthiş performansla istatistiklerde zirveye tırmanan milli yıldız, 'maçın oyuncusu' seçildi. Ancak, arda güler'in karşılaşma sonrasında sosyal medyada yayılan bir videosu, elde ettiği en az performansı kadar gündem yarattı.

İspanyol basını, bu haberi "Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı ama televizyonda gösterilmeyen hareket" başlığı kullanarak manşetine taşıdı.

POLİS MEMURU İLE DE TOKALAŞTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç futbolcunun oyundan çıktıktan sonra takım arkadaşları ve teknik ekiple tek tek tokalaştığı anlar yer aldı.

Devamında Arda Güler, yedek kulübesinin en sonunda oturan iki polis memuruna da elini uzatarak onlarla da tokalaştı.

Bu samimi davranış, İspanya'da büyük bir yankı uyandırdı. Sosyal medyada kısa süre içinde binlerce kez paylaşılan bu görüntüler, Arda'nın hem saha içindeki yeteneği hem de saha dışındaki karakteriyle fark yarattığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ne diyet ne de antrenman! Ronaldo'nun asıl sırrı bambaşka çıktıNe diyet ne de antrenman! Ronaldo'nun asıl sırrı bambaşka çıktıSpor
İBB'ye yönelik casusluk soruşturmasında Merdan Yanardağ’ın savcılık ifadesi ortaya çıktıİBB'ye yönelik casusluk soruşturmasında Merdan Yanardağ’ın savcılık ifadesi ortaya çıktıGündem
arda güler real madrid
Günün Manşetleri
Merdan Yanardağ’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
31 Ekim'den sonra ehliyet yenilemek servete mal olacak!
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi!
PKK tüm güçlerini Türkiye'den çekeceğini duyurdu
O yollar bugün trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar açıklandı!
İstanbul'un 4 ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı!
Kamala Harris yeniden aday mı oluyor?
“Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor”
“Yarın tarihi bir adım atacağız!”
Hem eski hem yeni fiyat etiketlerde belirtilecek
Çok Okunanlar
Bim 28 Ekim Salı kataloğu yayımlandı! Bim 28 Ekim Salı kataloğu yayımlandı!
Altın fiyatlarında pazar sabahı son durum ne? Altın fiyatlarında pazar sabahı son durum ne?
KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada! Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada!
Asgari ücrette geri sayım! 2026 maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrette geri sayım! 2026 maaşı ne kadar olacak?