İspanyol basını ortaya attı: Milli Takım’ın soyunma odasında yüksek değerli eşyalar çalındı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin son maçında Sevilla’da sahaya çıkan A Millî Takım, İspanya karşısında 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Ancak karşılaşmanın ardından millileri çok daha farklı bir gündem bekliyordu.

İspanyol spor basınında yer alan haberlere göre, müsabaka sonrası Türkiye’nin soyunma odasında yüksek değerli saat ve yüzüklerin çalındığı iddia edildi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Marca, odadan yaklaşık 200 bin Euro değerinde bir saat ve 60 bin Euro değerinde iki yüzüğün alındığını yazdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İspanyol basını, güvenlik birimlerinin duruma hızla müdahale ettiğini, şüphelinin kısa süre içinde yakalandığını ve çalınan eşyaların ele geçirildiğini belirtti.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

TAKIM MAÇTAN SONRA ŞOK YAŞADI

Maçın ardından soyunma odasına dönen milli futbolcuların hırsızlık olayını fark edip durumu güvenlik güçlerine bildirdiği kaydedildi. Olayın stat içindeki güvenlik kameraları incelenerek aydınlatılmaya çalışıldığı bildirildi.

İSPANYOL MEDYASI GENİŞ YER AYIRDI

Haber, başta Marca olmak üzere farklı İspanyol spor portalları ve yerel basında geniş yer buldu. Bazı yayın organları olayın “uluslararası bir güvenlik zafiyeti” olarak değerlendirildiğini yazdı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.