İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı
Arda Güler, Elche ağlarına kendi yarı sahasından gönderdiği 68 metrelik şutla La Liga tarihinin en uzak mesafeli gol rekorunu egale ederken Real Madrid bünyesinde 31 yıl sonra bir ilke imza attı.
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Elche mücadelesinin 89. dakikasında futbol tarihine geçecek bir gol kaydetti. Rakip takımın pas hatasını değerlendiren Güler, kalecinin önde olduğunu fark ederek kendi yarı sahasından, tam 68 metre mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
31 YIL SONRA BİR İLK VE LA LIGA REKORU
Arda Güler, bu golle Real Madrid tarihinde 1995 yılındaki Mikel Lasa’dan (Sevilla maçı) bu yana kendi yarı sahasından gol atan ilk futbolcu oldu. Ayrıca, 2004 yılında Antonio José’nin (Numancia) 68 metreden attığı golü yakalayarak La Liga tarihinin "en uzak mesafeden atılan gol" rekorunu egale etti.
İSPANYOL BASININDA YANKILAR
Milli yıldızın golü, İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarında şu başlıklarla yer buldu:
Cadena SER: "Puskás Ödülü'ne layık bir vuruşla Bernabeu'yu coşturdu! Muhtemelen sezonun en iyi golü."
AS: "Bir deha dokunuşu. Parlak bir an. Müzelik bir parça. Yıllarca konuşulacak."
MARCA: "Arda Güler sihirli değneğini salladı... Türk dâhinin Elche'ye karşı attığı gol gibi bir gol nadiren görülür."
Mundo Deportivo: "Çıtayı yükseltti ve bunu mümkün olan en iyi şekilde yaptı; şüphesiz yılın en iyi gollerinden biri."
El Desmarque: "68 metreden La Liga tarihinin en uzak mesafeden golünü attı, Madrid taraftarlarını coşturdu."
365 SCORES: "Bernabeu'da çılgınlık! Arda Güler'in inanılmaz golü Real Madrid'in ezici zaferini tamamladı."
Planeta Madrid: “Puskas’a aday bir gol, tarihte hatırlanan en iyi eser.”
L'EQUIPE: “Arda Güler'in olağanüstü aşırtma golü şüphesiz yılın gollerinden biri.”
La Gazetta Dello Sport: “Akşamın beyaz şölenini taçlandıran sansasyonel bir başarı.”
Defensa Central: “Florentino Perez, Arda için soyunma odasına indi. Özel olarak tebrik etti.”
ALVARO ARBELOA: "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY!"
Maç sonunda Arda’nın performansını değerlendiren Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, şu ifadeleri kullandı:
Arbeloa: "Bu golü poster yapıp duvara asmalıyız. Eşi benzeri görülmemiş bir şey. Muhteşem. Ben de dahil herkesin ellerini şaşkınlıkla havaya kaldırdığını gördüm. Sadece Arda'nın golünü görmek için 2-3 bilet almaya değerdi."
ARDA: SAKIN EVDE DENEMEYİN
Öte yandan Arda Güler, tarihe geçen golünü sosyal medya hesabından "Evde denemeyiniz" notu ile paylaştı. Arda'nın paylaşımına kısa süre içerisinde rekor etkileşim geldi.
Teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın bu maçta Arda Güler dahil toplam 8 genç oyuncuya şans vermesi, İspanyol basınında "Arbeloa'nın Bebek Madrid'i" yorumlarına neden oldu.
İKONİK KUTLAMA
Arda’nın gol sonrası sevincini doğrudan Arbeloa’ya sarılarak kutlaması, İspanyol medyasında oyuncu ile teknik heyet arasındaki güçlü güven bağının bir simgesi olarak yorumlandı.
Golün hemen ardından sosyal medyada ve spor mecralarında, vuruşun estetiği ve mesafesi nedeniyle şimdiden 2026 Puskás Ödülü'nün en güçlü adayı olduğu konuşulmaya başlandı.
İstatistik platformları, golün "beklenen gol" (xG) değerinin 0.01'den bile düşük olduğunu paylaşınca, bu veri "imkansızın başarılması" başlığıyla viral oldu.
Real Madrid’in resmi Instagram hesabından paylaşılan gol videosu, ilk bir saat içinde kulüp tarihinin en çok izlenen videoları arasına girdi. Paylaşımın altına eski Real Madrid efsanelerinin bıraktığı şaşkınlık emojileri dikkat çekti.