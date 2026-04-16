İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı! Bayern Münih maçına damga vurdu
Real Madrid'in Bayern Münih'e 4-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta, milli futbolcu Arda Güler attığı iki golle sahanın yıldızı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
Sahasında 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibine 4-3 mağlup olan İspanyol temsilcisi, toplamda 6-4'lük skorla Devler Ligi'ne veda etti.
Real Madrid'in turnuvadan elenmesine rağmen, karşılaşmaya damga vuran isim İspanyol ekibinde forma giyen milli futbolcu Arda Güler oldu.
Mücadelenin henüz ilk dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in yaptığı hatayı değerlendirerek ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi.
21 yaşındaki yıldız oyuncu, maçın ilerleyen bölümlerinde kazanılan serbest vuruşta bir kez daha Neuer'i mağlup etmeyi başardı ve takımının skor üretmesine katkı sağladı.
Maç boyunca gösterdiği üstün performansa rağmen Arda Güler, bitiş düdüğünün ardından hakeme yönelik itirazları sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü.
İSPANYOL BASININDA ARDA GÜLER RÜZGARI
Milli futbolcunun Devler Ligi çeyrek finalinde sergilediği performans, dış basının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. İspanya'nın önde gelen spor gazeteleri, Real Madrid'in turnuvaya vedasını Arda Güler'in bireysel başarısı üzerinden okuyucularına aktardı.
MARCA: "GÜLER'İN ALTIN SOL AYAĞI"
İspanyol spor gazetesi Marca, maç sonrası yayınladığı analiz yazısında doğrudan Arda Güler'in performansına odaklandı. Gazetenin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:
"Güler'in altın sol ayağı… Asla unutamayacağı bir geceydi. Real Madrid oyuncusu ve dünya yıldızı olarak adını duyurduğu gece. Allianz Arena'da, her futbolcudan en iyi performans gerektiren bir maçta Arda Güler öne çıkarak iki muhteşem gol attı ve çok daha fazlasını yaptı."
AS: "DİĞERLERİNDEN BİR ADIM ÖNDE"
Bir diğer köklü spor gazetesi Diario AS ise genç oyuncunun saha içi liderliğine ve oyun zekasına vurgu yaptı. AS'ın maç yazısında Arda Güler için şu satırlar kaleme alındı:
"Güler, golcülüğü yanı sıra mükemmel bir arabulucuydu. Diğerlerinden daha hızlı düşünüyor. Performansı, kendi açısından ileriye gittiğini gösteriyor."