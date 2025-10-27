İspanyol basınından Arda Güler'e şok sözler: 'İhanet etti!'

La Liga'nın 10. haftası, Real Madrid ile Barcelona'yı El Clasico'da karşı karşıya getirdi. Milli futbolcu Arda Güler, bu dev mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Jude Bellingham'ın asistinde Kylian Mbappe perdeyi açan isim oldu ve Real Madrid bu golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 38. dakikada Fermin Lopez ile eşitliği yakalarken, 43. dakikada bu kez Bellingham'ın kendisi sahneye çıktı ve attığı golle ev sahibi ekibin soyunma odasına 2-1 önde girmesini sağladı.

4 MAÇ ARADAN SONRA GELEN GALİBİYET

Mücadelenin ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca, Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte puanını 27'ye yükselten Real Madrid liderliğini sürdürürken, Barcelona ise 22 puanda kalarak yara aldı. İspanyol devi, bu galibiyetle 4 maç aradan sonra bir El Clasico'da galibiyet görmüş oldu.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, takımının 2-1 önde götürdüğü maçın 65. dakikasında taktiksel bir değişikliğe gitti. İspanyol çalıştırıcı, Arda Güler'i kenara alırken, Brahim Diaz'ı sahaya sürdü.

ARDA GÜLER'E AĞIR ELEŞTİRİ

Barcelona'nın attığı golde, ceza sahası yayı üzerinde topu kaptıran isim olan Arda Güler için İspanyol basını, Real Madrid taraftarlarının aksine "büyük eleştirilerde bulundu." Fanatik'in İspanyol basını kaynaklı haberine göre Arda Güler ile ilgili yansıyanlar gündeme bomba gibi düştü.

İspanyol yayınları, milli yıldıza yönelik şu şok ifadeleri kullandı: "Real Madrid, Jude Bellingham'ın muhteşem asistinin ardından Kylian Mbappé'nin muhteşem golüyle FC Barcelona'ya karşı önde gidiyordu. Daha önce, Fransız oyuncunun golü, otomatik ofsayt sistemi tarafından milimetrik bir ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Bu bağlamda, Madrid avantajıyla oldukça rahattı, ancak Arda Güler'in öz güveni, ona ihanet etti."

Haberin devamında eleştirinin dozu daha da artırılarak, "Barça, Arda Güler'in istemeden yaptığı sabotajla kısa bir süre nefes aldı. Kendi ceza sahasının kenarında uyuyakaldı ve Pedri bunu ona ödettirdi. Rashford ve Balde'nin paslarıyla gelen pozisyonda son vuruşu, La Liga'nın en iyi orta saha oyuncusu Fermín yaptı." denildi.