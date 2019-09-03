2011 yılındaki Levante-Zaragoza maçında şike yapıldığı iddiasıyla 36'sı futbolcu toplam 41 kişi yargılanıyor

İspanyol futbolunda şike iddialarının yargıya taşındığı ilk dava Valensiya Adalet Sarayı'nda başladı.

La Liga'da 2010-2011 sezonunun son haftasında oynanan ve deplasmanda Levante'yi 2-1 yenen Zaragoza'nın ligde kalmasıyla sonlanan maçta şike yapıldığı iddiasıyla 41 kişi ve Zaragoza Kulübü yargılanıyor.

İspanyol basınında "tarihi" olarak adlandırılan davanın ilk gününe tüm sanıklar katıldı.



Savcılık, sanıklar hakkında 2 ila 4 yıl hapis, 2 milyon avroya kadar para ve 6 yıl futboldan men cezaları talep ediyor.

Sanıklardan 36'sı profesyonel futbolcu (bazıları eski futbolcu) olurken, 2009-2010 sezonunda Galatasaray'da forma giyen eski kaleci Leo Franco ve 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcu Juanfran Garcia da sanıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca Zaragoza Kulüp Başkanı Agapito Iglesias, Sportif Direktörü Antonio Prieto, Zaragoza'nın eski teknik direktörü Meksikalı Javier Aguirre gibi isimler de sanık koltuğunda oturuyor.

İspanyol savcı iddianamesinde, Zaragoza Kulübü'nün maçı kaybetmeleri karşılığında Levante'de forma giyen futbolculara 965 bin avro ödemeyi taahhüt ettiğini öne sürüyor.

La Liga'da 2010-2011 sezonunun son haftasında 21 Mayıs 2011 tarihinde oynanan karşılaşmada Zaragoza deplasmanda Levante'yi 2-1 yenerek ligde kalmış ve bu skordan dolayı düşen 3. takım Deportivo La Coruna olmuştu.

Karşılaşmada ev sahibi Levante'nin rakip kaleye ilk şutunun 34. dakikada ikinci şutunun da 64. dakikada olması şike iddialarının gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Sanıkların hepsinin suçsuz olduğunu iddia ettiği davanın 27 Eylül'de sona ermesi, mahkeme kararının kasım sonu veya aralık başında verilmesi öngörülüyor.