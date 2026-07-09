İspanyol hakem uzmanı açıkladı! Arjantin-Mısır maçındaki tartışmalı pozisyon penaltı mıydı?

Turnuva öncesinde VAR'ın devreye girme sıklığıyla ilgili uyarılar yaptığını hatırlatan uzman isim, grup aşamalarında olmasa da eleme turlarında bu durumun netleştiğini belirterek, “Bunu daha önce de belirtmiştim. Bu Dünya Kupası’nda VAR’ın çok müdahaleci olmasını istiyorlardı ve bunu şimdi görüyoruz; işte bizi götürmek istedikleri futbol bu.” dedi.