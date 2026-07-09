İspanyol hakem uzmanı açıkladı! Arjantin-Mısır maçındaki tartışmalı pozisyon penaltı mıydı?
2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, iki farkla geriye düştüğü Mısır karşılaşmasını son dakika golleriyle 3-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadeleye, Mısır'ın iptal edilen golü ve maç sonu yapılan şiddetli VAR itirazları damga vurdu.
Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşması, hızlı bir başlangıca sahne oldu. Mısır milli takımı, maçın 15. dakikasında Yaser İbrahim’in kafayla attığı golle 1-0 öne geçti.
Arjantin kalecisi Emiliano “Dibo” Martínez, ağlarla buluşan topu izlemek durumunda kaldı. Güney Amerika temsilcisi bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak, aynı zamanda 88 yıl sonra Brezilya'nın başarısını tekrarlamış oldu.
STADYUMU YIKAN GOL VAR'DAN DÖNDÜ
Mücadelenin 60. dakikasında Mustafa "Zico", Mısır’ın ikinci golünü atarak stadyumda büyük bir sevinç dalgası yarattı. Ancak Fransız hakem François Léticier, video yardım sistemini (VAR) incelemek üzere kenara geldi.
Léticier, atak başlangıcında Nicolas Taliafico'ya yapılan ve Marwan Attia’nın Lisandro Martínez’e müdahalesini barındıran faul pozisyonunu değerlendirerek golü iptal etti.
Goal.com'a göre, aptal kararının yankıları İspanyol medyasına da sıçradı. "Cadena SER" kanalında yayınlanan "Carrusel Deportivo" programında hakemlik uzmanı Eitoraldi González, iptal edilen goldeki faul pozisyonunu detaylı şekilde inceledi.
González, "Bana göre bu, hakemin isterse anında karar verebileceği bir faul, ancak VAR'ın müdahale etmesi beni şaşırtmadı." ifadelerini kullandı.
Turnuva öncesinde VAR'ın devreye girme sıklığıyla ilgili uyarılar yaptığını hatırlatan uzman isim, grup aşamalarında olmasa da eleme turlarında bu durumun netleştiğini belirterek, “Bunu daha önce de belirtmiştim. Bu Dünya Kupası’nda VAR’ın çok müdahaleci olmasını istiyorlardı ve bunu şimdi görüyoruz; işte bizi götürmek istedikleri futbol bu.” dedi.
Aynı yayında bulunan eski İspanyol yıldız Kiko Narváez, Mısır’ın iptal edilen golüne yönelik karara tepki gösterdi ve durumu “Bu futbol değil” sözleriyle eleştirdi.
Programın sunucusu Dani Garido ise iptal edilen sayının 2026 Dünya Kupası’nın en güzel golü olduğunu öne sürdü. Garido, ataktaki Haytham Hassan’ın hareketini, Katar Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'in Hırvatistan'ı 3-0 yendiği maçta Lionel Messi’nin sergilediği çalımlara benzetti.
Mısır, 67. dakikada Zico'nun kaydettiği golle skoru 2-0'a getirmeyi başardı. İki farklı geriye düşen Arjantin, oyunun son bölümünde baskısını artırdı. Güney Amerika ekibi, 79. dakikada Cristian Romero, 83. dakikada Lionel Messi ve 92. dakikada Enzo Fernández’in peş peşe bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Arjantin'in galibiyeti getiren üçüncü golünün ardından saha içi bir kez daha karıştı. Mısır milli takımı oyuncuları, yıldız oyuncuları Muhammed Salah için penaltı itirazında bulundu.
İspanyol hakem analisti Eitoraldi González, bu itirazları değerlendirirken ihlal olmadığını savunarak, "Salah'ın ayağına baskı yapılmamıştı" yorumunu yaptı.
Mısır cephesinin bir diğer itirazı ise ceza sahası içindeki topsuz alanda gerçekleşti. Afrikalı oyuncular, Mac Allister’ın ceza sahası içinde Hamdi Fathi’yi çektiğini belirterek penaltı bekledi.
Ancak González, hakemin oyunu devam ettirme kararının doğru olduğunu belirterek tartışmalara son noktayı koydu ve durumu şu sözlerle özetledi: “Elini ona koyuyor, ancak top orada değil. Bu VAR’ın yetki alanına girmiyor”