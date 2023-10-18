İsrail'in Zulmüne Karşı Spor Dünyası Ayaklandı! Filistin'e Destek Mesajları
İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı zulüm tüm dünyanın gündemine oturdu. Futbol dünyası, bölgede yaşananlara sessiz kalmadı. Birçok isim Filistin için destek mesajları yayınladı.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola, İsrail'in Gazze'deki saldırısına tepki gösteren bir mektup kaleme aldı. Maria Guardiola, "Şimdi gerçekten sırtımıza yaslanıp televizyonda soykırımı mı izleyeceğiz? Yıllar sonra, tarih kitaplarında okurken, 'bu nasıl oldu' mu diyeceğiz?" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, Filistinlilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi. Cantona, "Filistin için umut" (Hoping for Palestine) yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Fransız futbol adamı, eşi Rachida Brakni'nin de yer aldığı kareye, "Hoping Foundation, Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin Gazze'deki acil müdahalesi için yardım topluyor" notunu düştü.
Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Filistin'e destek mesajı gönderdi. Hem çocukların hem de diğer insanların mağdur olduğunu belirten Arfaoui, barış çağrısı yaptı.
Arfaoui, "Herkes için sevgiye ve barışa inanıyorum. Ben bunu anlamıyorum... Filistin'deki çocuklar da insanlar da mağdur! Bir tarafta çocukları öldürmek kötü ama diğer tarafta bunu destekliyor muyuz?" açıklamasını yaptı.
Milli futbolcu Merih Demiral, yaptığı paylaşımda "Masum insanlar ve özellikle masum çocuklar savaşta hayatını kaybediyor. İki tarafta da. Barış için dua ediyorum" diyerek gönderiye Filistin Bayrağı ekledi.