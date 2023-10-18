İsrail'in Zulmüne Karşı Spor Dünyası Ayaklandı! Filistin'e Destek Mesajları

Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Filistin'e destek mesajı gönderdi. Hem çocukların hem de diğer insanların mağdur olduğunu belirten Arfaoui, barış çağrısı yaptı.

Arfaoui, "Herkes için sevgiye ve barışa inanıyorum. Ben bunu anlamıyorum... Filistin'deki çocuklar da insanlar da mağdur! Bir tarafta çocukları öldürmek kötü ama diğer tarafta bunu destekliyor muyuz?" açıklamasını yaptı.