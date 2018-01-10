banner965
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 82 - Nizhny: 79

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 82 - Nizhny: 79

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu ikinci hafta maçında Rus ekibi Nizhny'i 82-79 yendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı. Nizhny ise grupta ilk mağlubiyetini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası, 7-6 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Savunmasını sertleştiren Rus ekibi, Odum ve Veremeenko'nun basketleriyle ilk çeyreği 17-12 önde tamamladı.
İkinci periyoda da etkili mücadelesini taşıyan Nizhny, Uzinskii'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 24-35. Rus ekibi, soyunma odasına da 41-30 önde gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva ve Thompson'ın ürettiği sayılarla 24. dakikada farkı 4 sayıya (43-47) indirdi. Konuk ekip karşısında Thompson ve Bircevic ile basketler bulmaya devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 28. dakikada eşitliği yakaladı: 52-52. Nizhny, final periyoduna 56-55 önde girdi.
Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 31. dakikayı 61-56 üstün geçti. Çabuk toparlanan ve rakibine 9-0'lık seri ile cevap veren Rus temsilcisi, 33. dakikada yeniden üstünlüğü lehine çevirdi: 61-65. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada, savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı tanımayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, salondan 82-79 galip ayrıldı.

Salon: Cebeci
Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Tamas Földhazi (Macaristan), Zoran Mitrovski (Makedonya)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 18, Toolson 9, Uğur Dokuyan 4, Bircevic 20, Buva 26, Tevfik Akdamar, Mert Çevik, Ayberk Olmaz, Klobucar 5
Nizhny: Odum 23, Komolov 3, Panin, Jelovac 17, Gubanov 6, Martynov 4, Veremeenko 7, Zhbanov, Uzinskii 9, Popov, Strebkov 10
1. Periyot: 12-17
Devre: 30-41
3. Periyot: 55-56
Beş faulle çıkan: 39.39 Komolov (Nizhny)

 


Kaynak: AA
Etiketler; #FIBA Erkekler Avrupa Kupası #basketbol #nizhny #İstanbul Büyükşehir Belediyespor
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Adana'da trafik kazası: 8 yaralı
Sonraki Haber
Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.