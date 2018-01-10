İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu ikinci hafta maçında Rus ekibi Nizhny'i 82-79 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı. Nizhny ise grupta ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası, 7-6 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Savunmasını sertleştiren Rus ekibi, Odum ve Veremeenko'nun basketleriyle ilk çeyreği 17-12 önde tamamladı.

İkinci periyoda da etkili mücadelesini taşıyan Nizhny, Uzinskii'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 24-35. Rus ekibi, soyunma odasına da 41-30 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva ve Thompson'ın ürettiği sayılarla 24. dakikada farkı 4 sayıya (43-47) indirdi. Konuk ekip karşısında Thompson ve Bircevic ile basketler bulmaya devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 28. dakikada eşitliği yakaladı: 52-52. Nizhny, final periyoduna 56-55 önde girdi.

Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 31. dakikayı 61-56 üstün geçti. Çabuk toparlanan ve rakibine 9-0'lık seri ile cevap veren Rus temsilcisi, 33. dakikada yeniden üstünlüğü lehine çevirdi: 61-65. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada, savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı tanımayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, salondan 82-79 galip ayrıldı.



Salon: Cebeci

Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Tamas Földhazi (Macaristan), Zoran Mitrovski (Makedonya)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 18, Toolson 9, Uğur Dokuyan 4, Bircevic 20, Buva 26, Tevfik Akdamar, Mert Çevik, Ayberk Olmaz, Klobucar 5

Nizhny: Odum 23, Komolov 3, Panin, Jelovac 17, Gubanov 6, Martynov 4, Veremeenko 7, Zhbanov, Uzinskii 9, Popov, Strebkov 10

1. Periyot: 12-17

Devre: 30-41

3. Periyot: 55-56

Beş faulle çıkan: 39.39 Komolov (Nizhny)



