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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının, yarın İspanya'nın Barcelona Lassa ekibiyle oynayacağı maç nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında İspanya'nın Barcelona Lassaekibiyle karşılaşacağı maç nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşma sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 17.45'ten itibaren maç bitime kadar Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fenerbahçe Doğuş basketbol #Barcelona Lassa #İspanya
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