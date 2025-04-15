İstanbul devinden tarihi hamle! Kevin De Bruyne için operasyon başladı!

Kevin De Bruyne için en önemli kriterlerden biri UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek. Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlaması halinde, 2025-26 sezonunda Devler Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanacak. Bu da transferde Galatasaray’ın elini güçlendiren bir başka önemli unsur olarak öne çıkıyor.