İstanbul devinden tarihi hamle! Kevin De Bruyne için operasyon başladı!
Galatasaray, Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız orta saha Kevin De Bruyne için devrede. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcuyu ikna etmek adına milli takımdan arkadaşı Dries Mertens’i devreye sokmayı planlıyor.
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası’nda çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan da 2025-26 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalara hız verdi.
Sarı-kırmızılıların hedefindeki en flaş isim ise Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne.
Fanatik'e göre, İngiliz ekibiyle sezon sonunda yollarını ayırması beklenen 32 yaşındaki Belçikalı orta saha için Galatasaray harekete geçti.
MERTENS KOZU DEVREDE
Transfer sürecinde Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri Dries Mertens olacak. Mertens ile De Bruyne'nin Belçika Milli Takımı’ndan yakın arkadaş olmaları, sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendirecek önemli bir etken olarak değerlendiriliyor. Tecrübeli oyuncunun bu süreçte aktif rol üstlenmesi bekleniyor.
Kevin De Bruyne için en önemli kriterlerden biri UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek. Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlaması halinde, 2025-26 sezonunda Devler Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanacak. Bu da transferde Galatasaray’ın elini güçlendiren bir başka önemli unsur olarak öne çıkıyor.
Daha önce Icardi ve Osimhen gibi yıldızların Galatasaray'da yakaladığı çıkış, De Bruyne için de referans niteliğinde olabilir.
BECKHAM'IN TAKIMI DA DEVREDE
Galatasaray’ın bu transferdeki tek rakibi Avrupa kulüpleri değil. ABD’den Inter Miami de Kevin De Bruyne ile yakından ilgileniyor. MLS ekibinin sahibi David Beckham, Messi, Suarez, Busquets ve Jordi Alba’nın ardından De Bruyne’yi de kadrosuna katmak istiyor.
2015 yılından bu yana Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, İngiliz devinde çıktığı 415 resmi maçta 107 gol atıp 177 asist yaptı.