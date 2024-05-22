İstanbul'da 2 final maçı oynanacak! UEFA resmen duyurdu

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından 2'sinin finali İstanbul'da oynanacak. UEFA 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak finallerin İstanbul'da oynanacağını duyurdu. İşte detaylar...

İstanbul'da 2 final maçı oynanacak! UEFA resmen duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Avrupa futbolunun en büyük organizasyonları olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin önümüzdeki yıllarda oynanacak finalleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Avrupa'nın 2 ve 3 numaralı organizasyonları olan UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağı açıklandı. Konuyla ilgili duyuru UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan geldi.

DEV FİNALLER İSTANBUL'A VERİLDİ

UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. Toplantıda, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ile ilgili karar alındı.

Buna göre, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da oynanacağı kesinleştirilen 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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