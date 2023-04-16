İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 17 Nisan Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 17 Nisan Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 17 Nisan Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sarıyer
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALKAN, DERE OTU, EĞİTMEN ÇIKMAZI, HACI OSMAN BAYIRI, KANLICA, OKUL ALTI, ON KASIM, YENİ YOL sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AHUDUDU, AKAĞAÇ, BAHÇEKÖY, FATOŞ, GECE SEFALARI, GÜLFEM, KUŞDİLİ ÇIKMAZI, MURAT PAŞA ÇIKMAZI, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk / KİREÇBURNU mah ALAKIR, AZİM ÇIKMAZI, AĞAÇALTI, BULUT ÇIKMAZI, DEĞER, DİREKLİ, HACI ALİ PAŞA, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, KEÇECİZADE, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, MEHMET EFENDİ, MISIR, MÜHENDİS HÜSEYİN, RAİF BEY, SU YOLCU BEKİR, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇAM YOLU, ÖMÜR TEPE, İSHAK sk / PTT EVLERİ mah ATLAS, BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI, BEYAZ SÜMBÜL, FINDIK, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, KESTANELİK, KIRMIZIGÜL, MANOLYA ÇİÇEĞİ, MESİRE, MEŞELİ, YAVUZ SELİM, ZERDALİ ÇIKMAZI, ÇAYIRBAŞI, ÇUKUR ÇİMEN, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk / ÇAYIRBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, ATATÜRK OKULU, BAHÇEKÖY, BAKİ ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, EKBİÇ, KAPTAN, KISA, MEZARLIK ARKASI, MUHTARLIK, PALA, SIRMAÇ, TESTİCİLER, ÇAYIR MEZARLIK, ÇAYIRBAŞI, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ, ÖZKAN. sk bölgelerinde 17/04/2023 16:30:00 - 17/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Manevra Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Nisan 2023 Pazartesi 16:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Nisan 2023 Pazartesi 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., ADAKALE, AKBAYRAM, ALADAĞLAR, AYAZMA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BİGADOS, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HİSARYANI, KALELER, KARAMEŞE, KASAPOĞLU, KUMRULU, KURUÇAY, KÜRDAN, MANASTIR, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, YENİBÜLBÜL, ZIRH, ÖDEV, ÖKTEN, İNCESU sk / SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk bölgelerinde 17/04/2023 14:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Nisan 2023 Pazartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Nisan 2023 Pazartesi 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenyurt
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAKSAĞAN sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah FIRTINA, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 17/04/2023 13:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Nisan 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Nisan 2023 Pazartesi 16:00