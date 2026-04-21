İstanbul'da yılın transfer savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız isim için gemileri yaktı

Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Portekizli yıldız Bernardo Silva için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer yarışına girdi.

Simge Sarıyar
Galatasaray ve Fenerbahçe, İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City ile sözleşmesinin sonuna gelen Portekizli yıldız Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçerek takımdan ayrılması beklenen tecrübeli on numara için ezeli rakipler resmi girişimlerine başlarken, oyuncuya Suudi Arabistan'dan da yüksek meblağlı teklifler geldiği ortaya çıktı.

GALATASARAY'DAN MASAYA 30 MİLYON EUROLUK PAKET!

Gazeteci Ali Naci Küçük’ün haberine göre Galatasaray, Bernardo Silva’ya yıllık 15 milyon euro garanti ücret içeren 2 yıllık bir sözleşme önerdi.

Sarı-kırmızılıların bu hamlesinin ardından Fenerbahçe cephesi de harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertliler Portekizli yıldız için kendi teklifini yapmayı planlıyor.

Sabuncuoğlu ayrıca, Silva’ya Suudi Arabistan kulüplerinden oldukça yüksek bir teklif ulaştığını belirtti.

İNGİLTERE'DE TARİH YAZDI: 452 MAÇ, 153 GOLE KATKI!

Yaklaşık 9 yıllık Premier League kariyerini noktalamaya hazırlanan 27 milyon euro güncel piyasa değerine sahip yıldız oyuncu, İngiliz ekibiyle unutulmaz istatistiklere imza attı. Manchester City formasıyla sahaya çıktığı 452 resmi maçta 76 gol atıp 77 asist yapan Portekizli oyuncu, kulüp tarihine adını yazdırdı.

2023 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldıran Silva, İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne ile birlikte orta sahada sergilediği performansla İngiltere'de sayısız lig ve kupa zaferi yaşadı.

100 MİLYON EUROLARI GÖRMÜŞTÜ

Futbol yaşantısına ülkesinin köklü kulüplerinden Benfica'nın altyapısında başlayan Bernardo Silva, profesyonel arenadaki çıkışının ardından 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın AS Monaco takımına transfer oldu.

Burada geçirdiği iki başarılı sezonun ardından 2017 yılında 50 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye katıldı.

Premier League'e oyun aklı ve yeteneğiyle damga vuran Silva'nın piyasa değeri, 2019 yılında 100 milyon euro seviyesine kadar yükselmişti.

