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İstanbullular omurilik felçlileri için koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) iş birliğiyle "Yol Arkadaşım Olur Musun?" sloganı ile düzenlenen Run TOFD İstanbul Koşusu'na, omurilik felçlileri ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı.

İstanbullular omurilik felçlileri için koştu

Yeşilköy Sahil'de düzenlenen koşuda, engelli sporcular tekerlekli sandalyelerinde destekçileri ile birlikte parkuru tamamladı. 5,5 kilometrelik parkuru bitiren sporcular, madalyalarını alırken yarışa katılan engelli vatandaşlar da destekçileriyle birlikte yarışı bitirdi.

Yarışı gönüllü Özlem Sadıç ile birlikte bitiren engelli Tuğçe Akgün, "Bugün herkes adımlarını iyilik için attı. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsi bizim gibi koşamayanlar için koştu. O yüzden çok mutluyum." dedi.

TOFD Başkanı Ramazan Baş, koşunun farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Biz çok mutluyuz. Çok fazla yol arkadaşımız oldu. Hem sporda birleştirdik insanları hem bundan sonraki süreçte bağ oluşturduk. İnanıyorum ki bundan sonra birçok koşuda yol arkadaşımız olacak." dedi.

Her sağlam bireyin bir engelli adayı olduğunu dile getiren Baş, "Yaz ayları yaklaştı, özellikle gençle sığ sulara atlamasınlar. Trafikte dikkatli olunsun, önümüzde bayram var. İnsanları omurilik felci olmaktan korumak için bu etkinlikleri araç olarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koşuya katılan sporcular, sponsorlar tarafından belirlenen ödülleri almayı hak kazandı.

Koşu kapsamında toplanan yardımlarla Türkiye genelinde 2 bin tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #maraton #koşu #felç #TOFD
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