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İstanbulspor-Fenerbahçe maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile Fenerbahçe arasındaki son 16 turu rövanş karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İstanbulspor-Fenerbahçe maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile Fenerbahçe arasındaki son 16 turu rövanş karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 16 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, turdaki ilk maçta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #istanbulspor #futbol #fenerbahçe #atatürk olimpiyat stadı
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