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İstanbulspor, iki oyuncuyla anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, genç oyuncular Alpay Aldemir ile Ufukcan Engin'i transfer etti

İstanbulspor, iki oyuncuyla anlaştı

TFF 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, kadrosuna iki takviye yaptı.

İstanbulspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1998 doğumlu forvet Alpay Aldemir ile 4,5 yıllığına anlaşma sağlandığını bildirdi.

Sarı-siyahlı kulübün bir başka transferi ise 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ufukcan Engin oldu.

İstanbulspor'un yeni transferlerinden Alpay Aldemir, son olarak Bucaspor'da forma giyiyordu. Sarı-siyahlı kulüp, Ufukcan Engin'i ise Dardanelspor'dan transfer etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #istanbulspor #futbol
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