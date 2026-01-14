İstanbulspor Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor kupada telafi peşinde! İstanbulspor karşısında galibiyet arayan bordo-mavililerin kritik 11'i ve şifresiz yayın kanalı netleşti. Maç saati ve tüm detaylar haberimizde.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Gruptaki ilk maçında Alanyaspor’a mağlup olan bordo-mavililer, bu kez İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk puanlarını almayı hedefliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta Trabzonspor’un rakibine karşı kurduğu üstünlük dikkat çekiyor.

İstanbulspor - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma, bu akşam saat 18.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran’ın yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda? (Şifresiz Yayın)

Futbolseverlerin merakla beklediği İstanbulspor - Trabzonspor maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma hem televizyondan hem de internet üzerinden ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler ve Maç Kadrosu Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak takımların ilk 11 kadroları şu şekilde:

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus, Fatih, Vefa, Özcan, Cham, Demir, Fahri Kerem, İzzet Ali, Krstovski, İsa Dayaklı.

Trabzonspor: Onuralp, Wagner Pina, Nwaiwu, Batagov, Ozan Tufan, Folcarelli, Bouchouari, Cihan Çanak, Muçi, Olaigbe, Felipe Augusto.

A Spor Uydu ve Frekans Bilgileri Mücadeleyi uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için A Spor frekans bilgileri:

Frekans: 12053 MHz
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H (Yatay)
Platformlar: Digiturk 88, Tivibu 81, D-Smart 80, Kablo TV 142. kanal.

