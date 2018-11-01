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İşte derbinin hakemi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İşte derbinin hakemi

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
21.00 Galatasaray-FenerbahçeFırat Aydınus

3 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halis Özkahya

4 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy

5 Kasım Pazartesi: 
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Etiketler; #Galatasaray #fenerbahçe #fırat aydınus
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