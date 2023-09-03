İşte Dünyanın en uzun 10 voleybolcusu

8. Gustavo Bonatto - 2,15

En uzun erkek basketbolcular listesinde başka bir stoper Gustavo Bonatto var. 2,15 m boyunda profesyonel Brezilyalı voleybolcudur. Süper oyuncunun 340 cm'lik bir noktası var. Profesyonel kariyeri pek çok başarı ile zenginleşmedi, ancak en büyük voleybolcuların bu listesinin profesyonel kariyeri ile hiçbir ilgisi yok. Burada sadece profesyonel voleybolcuların boyutlarını tartışıyoruz.