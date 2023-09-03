İşte Dünyanın en uzun 10 voleybolcusu
Voleybol ve basketbol gibi sporlarda oyuncuların boyu genellikle kritik bir rol oynar. Boyun avantajları, oyuncunun performansını çeşitli şekillerde artırabilir. Peki Dünyanın en uzun 10 voleybolcusu kimdir?
10. Yegor Kliuka - 2,09 m
Egor Kliuka, Rus profesyonel voleybolcudur. Daha uzun bir oyuncunun daha etkili oynayabileceği bir dış vuruş pozisyonunda oynuyor. 2015 Yılının En Değerli Oyuncusu da dahil olmak üzere bir dizi ikonik voleybol şampiyonluğu kazanmış en iyi Rus voleybolcularından biridir. 2,09m oyuncusu, listemizdeki en büyük onuncu voleybol sahası oyuncusudur.
9. İlya Vlasov - 2,12 m
Dünyanın en iyi voleybolcuları listesinde bir sonraki Rus profesyonel oyuncu. Ilia Vlasov 2,12 m boyunda ve değirmen engelleyici pozisyonunda oynuyor. Rus erkek voleybol takımının bir parçasıdır. Büyük boyutu nedeniyle bir engelleyici olarak performansı etkileyicidir.
8. Gustavo Bonatto - 2,15
En uzun erkek basketbolcular listesinde başka bir stoper Gustavo Bonatto var. 2,15 m boyunda profesyonel Brezilyalı voleybolcudur. Süper oyuncunun 340 cm'lik bir noktası var. Profesyonel kariyeri pek çok başarı ile zenginleşmedi, ancak en büyük voleybolcuların bu listesinin profesyonel kariyeri ile hiçbir ilgisi yok. Burada sadece profesyonel voleybolcuların boyutlarını tartışıyoruz.
7. Aleksandr Kimerov - 2,15 m
Voleybol Rusya'daki en popüler sporlardan biri olduğundan, Rusya'daki en büyük voleybolculardan birkaçına sahip olmamızın nedeni budur. Diğer bir neden, Rusların diğerlerinden daha uzun olan ortalama yüksekliği olabilir. Alexander Kimerov, listedeki bir sonraki en uzun voleybolcu. 2,15 m boyunda ve tam tersi pozisyonda oynuyor.