Galatasaray Odeabank'tan ayrıldıktan sonra dinlenme sürecine giren Ergin Ataman, parkelere geri döndü.

Tecrübeli hoca, Perasoviç ile yollarını ayıran ve kötü bir dönem geçerenAnadolu Efes'in başına geçti.



Ergin Ataman, daha önce de çalıştırdığı lacivert beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes, Ataman ile ilk maçlarına bu hafta Euroleague'de çıkacak.



RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Üçüncü dönem Anadolu Efes'te teknik patronluk görevini üstlenecek olan Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında ve 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmıştı. Ergin Ataman'ın kariyerinde bir Euroleague üçüncülüğü, bir EuroCup, bir Saporta Kupası, bir EuroChallenge Kupası, üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası, dört Türkiye Kupası, altyapılarda da bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Ergin Ataman'a yeni görevinde üstün başarılar dileriz."