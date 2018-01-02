Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Bursasporlu Aziz Behich için "Zamanımız dar. Zorlamaya gerek yok. Aziz'in işini bitirin" dediği belirtildi

Galatasaray'daki en sıkıntılı bölge olan sol bek konusunda teknik direktör Fatih Terim'den "Kısa sürede bitirelim" talimatı geldi. Geçen sezon başından bu yana listede olan ve daha önce sportif direktör Cenk Ergün'ün de görüştüğü Bursasporlu Aziz Behich konusunda önemli mesafe alındı. Trabzonspor'un da ısrarla istediği 27 yaşındaki futbolcu için geçen hafta devreye giren Galatasaraylı yetkililer, Bursasporlu yöneticilere "Aziz'i biz de istiyoruz. Sıcak para da hazır. Oyuncuyu kimseye vermeyin" mesajını yollamıştı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yöneticilere "Zamanımız dar. Zorlamaya gerek yok. Aziz'in işini bitirin" dedi. Eğer Asamoah ve Filipe Luis kesin olmazsa Evra için de şartlar zorlanacak ve bir karar verilecek...



3.5 MİLYON EURO



Türkiye gazetesinin haberine göre, Galatasaraylı idareciler de Terim'in bu talimatının ardından yeşil-beyazlı yöneticilerle tekrar görüşerek "Haftaya masaya oturmak ve bu işi bitirmek istiyoruz" dedi. Devre arasında sezon başındaki gibi astronomik fiyatlar ödeyecek pozisyonda olmayan sarı-kırmızılılar 3,5 milyon avro seviyesinde Aziz Behich transferini noktalamayı hedefliyor. Galatasaray'daki 3. döneminde Albert Riera'yı üst düzey bir sol beke eviren Terim'in, Aziz Behich'in de performansını daha da yukarılara çıkaracağına inanç tam.



İLERİ GERİ ÇALIŞIYOR



Sol bek orijinli Aziz Behich, kanadın hem ilerisinde hem de gerisinde oynayabiliyor. Orta sahada da görev yapabilen Avusturalya Millî Takımı'nın başarılı kanat oyuncusu, 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyecek.



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