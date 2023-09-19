İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçını yönetcek hakemler

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grubun ilk maçında oynayacakları maçın hakemleri belli oldu.İşte o isimler...

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçını yönetcek hakemler
İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçını yönetcek hakemler
Editör: Nihat Çarboğa

Fenerbahçe grubun ilk maçında evinde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise grubun açılış maçında Belçika temsilcisi Club Brugge deplasmanına gidecek.

İŞTE FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI YÖNETCEK HAKEMLER

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe'nin sahasında Nordsjaelland'ı ağırlayacağı maçta Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçını yönetcek hakemler - Resim : 1

Beşiktaş'ın Club Brugge maçında ise Belaruslu Aleksei Kulbakov görev yapacak.

Daha önce Galatasaray'ın Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Bulgar hakem Georgi Kabakov'un görev yapacağı açıklanmıştı.

Julian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attıJulian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attıSpor
# UEFA Avrupa Konferans Ligi # beşiktaş # fenerbahçe
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında son durum!
Doping etkisi yapan karışım! Kahvaltıda 5 besinden oluşan şifa deposu
Doping etkisi yapan karışım! Kahvaltıda 5 besinden oluşan şifa deposu
Döviz almak için doğru zaman mı? 19 Eylül döviz fiyatlarında son durum...
Döviz almak için doğru zaman mı? 19 Eylül döviz fiyatlarında son durum...
Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii
Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii
Brent petrolün varil fiyatı güne rekorla başladı!
Brent petrolün varil fiyatı güne rekorla başladı!
Öne Çıkanlar Okan Buruk: "Icardi Mermiye Kafa Attı"! Samsunspor Hocası: "Galatasaray Şanslıydı" - Ulusal Kanal Okan Buruk: "Icardi Mermiye Kafa Attı"! Samsunspor Hocası: "Galatasaray Şanslıydı" - Ulusal Kanal Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii