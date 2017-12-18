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İşte Galatasaray'da takımın başında olacak isim

Galatasaray'da teknik direktörü İgor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından takımın başında maçlara Futbol Akademisi Direktörü Emrah Bayraktar'ın çıkması bekleniyor

İşte Galatasaray'da takımın başında olacak isim

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor. 

Sarı kırmızılı takımdaki kötü gidişata son olarak 2-1'lik Yeni Malatya mağlubiyeti de eklenince teknik direktör Igor Tudor ile ipler koptu.

Hırvat çalıştırıcıyla yolların ayrılması kesinleşirken, yeni bir teknik direktörü bulunana kadar takımın başında bulunacak isim de belli oldu.

TAKIMIN BAŞINDA BAYRAKTAR OLACAK

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray'da pazar günü oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında takımın başında Futbol Akademisi Direktörü Emrah Bayraktar'ın sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü ise ikinci yarı hazırlık kampı öncesi kesinlik kazanacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Galatasaray #Igor Tudor #emrah bayraktar
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