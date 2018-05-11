PFDK'nin Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a verdiği 16 maçlık men cezası, kurulun geçmişte verdiği ağır cezaları akıllara getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a verdiği 16 maçlık men cezası, kurulun geçmişte futbolculara verdiği ağır cezaları hatırlattı.



PFDK, daha önce de çeşitli nedenlerle birçok futbolcuya ağır cezalar verdi.



Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 10, ihracından sonra müsabaka hakemine hakareti ve tehdidi sebebiyle üçer olmak üzere toplam 16 müsabakadan men edildi.



- Engin Baytar'a 11 maç men cezası



PFDK, 2012'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında, müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle Galatasaraylı futbolcu Engin Baytar'ı 11 resmi müsabakadan men etmişti.

Engin Baytar, sonraki sezonda Galatasaray formasıyla 9 karşılaşmada forma giymiş ve kariyerinde düşüşe geçmişti. 34 yaşındaki futbolcu, son olarak bu sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'un formasını giydi.



- Meireles'in 11 maçlık cezası 4'e inmişti



PFDK, Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada Fenerbahçeli Raul Meireles'e, ihraç sonrası müsabaka hakemine tükürmesi ve müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 11 maç men cezası vermişti.

Fenerbahçe'nin itiraz başvurusunun ardından TFF Tahkim Kurulu, cezayı 4 maça indirmişti.



- 16 maç ceza aldı, sezon sonu İsviçre'ye transfer oldu



PFDK, 2014'te 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Eyüpspor-Kızılcahamamspor maçında Eyüpsporlu Önder Çengel'i, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, oyundan ihraç sonrası hakeme saldırısı ve hakareti nedeniyle 16 resmi müsabakadan men cezasına çarptırmıştı.

Önder Çengel, men cezasının ardından Türkiye liglerinde bir daha forma giyemedi ve sezon sonu İsviçre ekibi United Zürich'e transfer oldu.



- Şehmus Özer'e 14 maç men



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 2013-2014 sezonunda 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Göztepe ile Karşıyaka arasındaki müsabakada Karşıyakalı futbolcu Şehmus Özer'e, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı ve hakareti nedeniyle 14 resmi karşılaşmadan men cezası vermişti.

Şehmus, Aralık 2016'da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirmişti.



- Nouma'ya 7 ay hak mahrumiyeti



Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma, 2002-2003 sezonundaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında attığı gol sonrası yaptığı uygunsuz hareket nedeniyle PFDK'den 7 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Siyah-beyazlı kulüp davranışı nedeniyle Fransız futbolcusunun sözleşmesini feshetmişti. Nouma'nın TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz da reddedilmişti.