İşte Trabzonspor'un yeni hocası! Thomas Reis Trabzon'a ayak bastı

Trabzonspor'un teknik direktörlük için prensipte anlaştığı Thomas Reis, Trabzon'a geldi. Bulgaristan'dan özel uçakla gelen Alman teknik adam, havalimanında taraftarların çiçekli karşılaması ve yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İşte Trabzonspor'un yeni hocası! Thomas Reis Trabzon'a ayak bastı - Resim: 1

Trabzonspor'un teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Thomas Reis, kulübüyle resmi sürecin başlamasının ardından ilk kez Trabzon'a ayak bastı.

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İşte Trabzonspor'un yeni hocası! Thomas Reis Trabzon'a ayak bastı - Resim: 2

UÇAKTAN İNER İNMEZ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Bulgaristan'dan özel bir uçakla havalanan Alman teknik adam, Trabzon Havalimanı'na indi.

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İşte Trabzonspor'un yeni hocası! Thomas Reis Trabzon'a ayak bastı - Resim: 3

Havalimanında kendisini bekleyen taraftarlar, yeni teknik direktörlerini çiçeklerle karşıladı.

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İşte Trabzonspor'un yeni hocası! Thomas Reis Trabzon'a ayak bastı - Resim: 4

Karşılamanın ardından boynuna bordo-mavi renkli bir kaşkol takılan Reis, kendisinden fotoğraf isteyen taraftarların talebini geri çevirmedi.

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İşte Trabzonspor'un yeni hocası! Thomas Reis Trabzon'a ayak bastı - Resim: 5

Alman teknik direktör, taraftarlarla birlikte üçlü fotoğraf çektirdi.

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İşte Trabzonspor'un yeni hocası! Thomas Reis Trabzon'a ayak bastı - Resim: 6

Kısa süren karşılamanın ardından Reis, taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde kulüp aracına bindi ve havalimanından ayrıldı.

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Trabzonspor