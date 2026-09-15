İşte Trabzonspor'un yeni hocası! Thomas Reis Trabzon'a ayak bastı
Trabzonspor'un teknik direktörlük için prensipte anlaştığı Thomas Reis, Trabzon'a geldi. Bulgaristan'dan özel uçakla gelen Alman teknik adam, havalimanında taraftarların çiçekli karşılaması ve yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Trabzonspor'un teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Thomas Reis, kulübüyle resmi sürecin başlamasının ardından ilk kez Trabzon'a ayak bastı.
UÇAKTAN İNER İNMEZ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Bulgaristan'dan özel bir uçakla havalanan Alman teknik adam, Trabzon Havalimanı'na indi.
Havalimanında kendisini bekleyen taraftarlar, yeni teknik direktörlerini çiçeklerle karşıladı.
Karşılamanın ardından boynuna bordo-mavi renkli bir kaşkol takılan Reis, kendisinden fotoğraf isteyen taraftarların talebini geri çevirmedi.
Alman teknik direktör, taraftarlarla birlikte üçlü fotoğraf çektirdi.
Kısa süren karşılamanın ardından Reis, taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde kulüp aracına bindi ve havalimanından ayrıldı.