İstifa, isyan, kaos… Uğurcan Galatasaray’la anlaştı, Trabzonspor’da kriz patladı!

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray ile anlaşması, bordo-mavili teknik heyette krize neden oldu.

Gazeteci Mehmet Batuhan Ağır’ın verdiği bilgilere göre, Fatih Tekke ve ekibi, transferin resmiyet kazanması halinde toplu istifa etmeye hazırlanıyor.

TARAFTAR TESİSLERE YÜRÜDÜ

Uğurcan Çakır’ın sarı-kırmızılılarla el sıkıştığı haberinin yayılması, taraftar grupları arasında da büyük infial yarattı. Transfer haberinin yayılmasının ardından Trabzonspor taraftarları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri önünde toplandı. “Kaptan satılamaz”, “Yönetim istifa” ve “Bu forma satılık değil” sloganlarıyla ses yükselten taraftarlar, yönetime geri adım atmaları için çağrıda bulundu.