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İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 -Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 -Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Djedje, Mensah, Rienstra, Henrique, Umut Bulut, Adebayor
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao , Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel, Diagne
Gol: Dk. 37 Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Belhanda (Galatasaray), Dk. 35 Djedje (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Süper Lig'in 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
28. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Yasir Subaşı'nın ceza sahasına gönderdiği topa savunma oyuncularının arasında iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
30. dakikada Kayserispor yarı alanın ortalarında topla buluşan Mariano'nun sağ çaprazdan sol ayakla kaleye gönderdiği etkili şutta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.
37. dakikada Kayserispor öne geçti. Kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Galatasaray'da Mariano'dan gelen topu kalecisine göndermek isteyen Luyindama'nın hatalı geri pasında meşin yuvarlak Kayserisporlu Henrique'de kaldı. Ceza yayında topla buluşan Henrique, ceza sahasına girdikten sonra öne çıkan kaleci Muslera'dan sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
44. dakikada sağ kanatta gelişen Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına gönderdiği pasla altıpas üzerinde topla buluşan Umut Bulut'un kontrol edemediği meşin yuvarlak kalecide kaldı.
45+1. dakikada Diagne'nin kafayla indirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Mariano'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk devresini 1-0 Kayserispor önde tamamladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #İstikbal Mobilya Kayserispor #Galatasaray
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