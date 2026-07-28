İtalya Milli Takımı'nda ikinci Roberto Mancini dönemi başladı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), milli takımın başına yeniden deneyimli teknik adam Roberto Mancini'nin getirildiğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İtalya Milli Takımı'nda ikinci Roberto Mancini dönemi başladı - Resim: 1

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından yapılan resmi duyuruyla, milli takım teknik direktörlüğü koltuğuna Roberto Mancini'nin oturduğu kamuoyuna ilan edildi. 

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İtalya Milli Takımı'nda ikinci Roberto Mancini dönemi başladı - Resim: 2

Federasyon yetkilileri deneyimli çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldığını doğrularken, imzalanan sözleşmenin süresi ve diğer detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

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İtalya Milli Takımı'nda ikinci Roberto Mancini dönemi başladı - Resim: 3

Bu gelişmeyle birlikte Mancini, gök mavililerin başındaki ikinci mesaisine resmen adım attı.

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İtalya Milli Takımı'nda ikinci Roberto Mancini dönemi başladı - Resim: 4

EURO 2020'DE GELEN ŞAMPİYONLUK

Teknik adamın İtalya Milli Takımı ile yolları ilk olarak 2018 yılında kesişti. 2018-2023 yılları arasında takımı çalıştıran Mancini, bu süreçte gök mavilileri 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) zirveye taşıyarak kupa sevinci yaşattı.

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İtalya Milli Takımı'nda ikinci Roberto Mancini dönemi başladı - Resim: 5

Bugüne dek Avrupa'nın pek çok köklü kulübünde görev alan 61 yaşındaki teknik adam; Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray ve Zenit gibi takımları çalıştırdı. 

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İtalya Milli Takımı'nda ikinci Roberto Mancini dönemi başladı - Resim: 6

Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takımlar seviyesinde de mesai harcayan Mancini, İtalya'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlendi.

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İtalya Milli Takımı'nda ikinci Roberto Mancini dönemi başladı - Resim: 7

Deneyimli çalıştırıcının İtalya Milli Takımı'na geri dönmeden önceki son adresi ise Katar Ligi takımlarından Al-Sadd oldu.

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