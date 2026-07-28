İtalya Milli Takımı'nda ikinci Roberto Mancini dönemi başladı
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), milli takımın başına yeniden deneyimli teknik adam Roberto Mancini'nin getirildiğini açıkladı.
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından yapılan resmi duyuruyla, milli takım teknik direktörlüğü koltuğuna Roberto Mancini'nin oturduğu kamuoyuna ilan edildi.
Federasyon yetkilileri deneyimli çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldığını doğrularken, imzalanan sözleşmenin süresi ve diğer detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı.
Bu gelişmeyle birlikte Mancini, gök mavililerin başındaki ikinci mesaisine resmen adım attı.
EURO 2020'DE GELEN ŞAMPİYONLUK
Teknik adamın İtalya Milli Takımı ile yolları ilk olarak 2018 yılında kesişti. 2018-2023 yılları arasında takımı çalıştıran Mancini, bu süreçte gök mavilileri 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) zirveye taşıyarak kupa sevinci yaşattı.
Bugüne dek Avrupa'nın pek çok köklü kulübünde görev alan 61 yaşındaki teknik adam; Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray ve Zenit gibi takımları çalıştırdı.
Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takımlar seviyesinde de mesai harcayan Mancini, İtalya'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlendi.
Deneyimli çalıştırıcının İtalya Milli Takımı'na geri dönmeden önceki son adresi ise Katar Ligi takımlarından Al-Sadd oldu.